Top.Mail.Ru
Цельнокованый молоток каменщика ЗУБР 20145-600_z01, Профессионал 600 г купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Цельнокованый молоток каменщика ЗУБР 20145-600_z01, Профессионал 600 г

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Цельнокованый молоток каменщика ЗУБР 20145-600_z01, Профессионал 600 г - фото 1
Цельнокованый молоток каменщика ЗУБР 20145-600_z01, Профессионал 600 г - фото 2
Цельнокованый молоток каменщика ЗУБР 20145-600_z01, Профессионал 600 г - фото 3
Цельнокованый молоток каменщика ЗУБР 20145-600_z01, Профессионал 600 г - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Молоток
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
эла­сто­мер
  • Цельнокованый молоток каменщика ЗУБР 20145-600_z01, Профессионал 600 г - фото 1
  • Цельнокованый молоток каменщика ЗУБР 20145-600_z01, Профессионал 600 г - фото 2
  • Цельнокованый молоток каменщика ЗУБР 20145-600_z01, Профессионал 600 г - фото 3
  • Цельнокованый молоток каменщика ЗУБР 20145-600_z01, Профессионал 600 г - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742258
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Цельнокованый молоток каменщика ЗУБР 20145-600_z01, Профессионал 600 г
1 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Молоток
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
эла­сто­мер
Длина, мм
310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х2
Вес, г.
930

Описание товара Цельнокованый молоток каменщика ЗУБР 20145-600_z01, Профессионал 600 г

Откройте для себя надежность и профессионализм с молотком каменщика ЗУБР. Этот цельнокованный инструмент весом 600 грамм обладает стальной головкой из высококачественной стали 45, обеспечивающей долговечность и устойчивость к износу. Рукоятка из термопластового эластомера гарантирует комфорт и уверенный хват при каждом ударе. Идеален для всех видов каменной кладки. Производство компании ЗУБР - залог вашего профессионального успеха. Артикул: 20145-600_z01.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Цельнокованый молоток каменщика ЗУБР 20145-600_z01, Профессионал 600 г




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Молоток
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
эла­сто­мер
Длина, мм
310
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя надежность и профессионализм с молотком каменщика ЗУБР. Этот цельнокованный инструмент весом 600 грамм обладает стальной головкой из высококачественной стали 45, обеспечивающей долговечность и устойчивость к износу. Рукоятка из термопластового эластомера гарантирует комфорт и уверенный хват при каждом ударе. Идеален для всех видов каменной кладки. Производство компании ЗУБР - залог вашего профессионального успеха. Артикул: 20145-600_z01.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цельнокованый молоток каменщика ЗУБР 20145-600_z01, Профессионал 600 г - по цене 1530 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...