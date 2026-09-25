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Цельнометаллический столярный молоток-гвоздодёр Stayer Strike 2025-560, 560 г купить с доставкой в Москве
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Цельнометаллический столярный молоток-гвоздодёр Stayer Strike 2025-560, 560 г

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Цельнометаллический столярный молоток-гвоздодёр Stayer Strike 2025-560, 560 г - фото 1
Цельнометаллический столярный молоток-гвоздодёр Stayer Strike 2025-560, 560 г - фото 2
Цельнометаллический столярный молоток-гвоздодёр Stayer Strike 2025-560, 560 г - фото 3
Цельнометаллический столярный молоток-гвоздодёр Stayer Strike 2025-560, 560 г - фото 4
Цельнометаллический столярный молоток-гвоздодёр Stayer Strike 2025-560, 560 г - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Цельнометаллический столярный молоток-гвоздодёр Stayer Strike 2025-560, 560 г - фото 1
  • Цельнометаллический столярный молоток-гвоздодёр Stayer Strike 2025-560, 560 г - фото 2
  • Цельнометаллический столярный молоток-гвоздодёр Stayer Strike 2025-560, 560 г - фото 3
  • Цельнометаллический столярный молоток-гвоздодёр Stayer Strike 2025-560, 560 г - фото 4
  • Цельнометаллический столярный молоток-гвоздодёр Stayer Strike 2025-560, 560 г - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742255
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Цельнометаллический столярный молоток-гвоздодёр Stayer Strike 2025-560, 560 г
1 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х18
Вес, кг.
1.01

Описание товара Цельнометаллический столярный молоток-гвоздодёр Stayer Strike 2025-560, 560 г

Цельнометаллический молоток-гвоздодер с двухкомпонентной рукояткой 560г Stayer PROFESSIONAL 2025-560 - прочный, надежный и долговечный в работе ручной инструмент, который изготовлен с использованием новейших технологий. Он имеет цельную стальную конструкцию, выполнен методом ковки. Рукоятка молотка состоит из нескользящего двухкомпонентного материала, который гасит отдачу при ударах и снижает усталость кистей рук пользователя.



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Отзывы о товаре Цельнометаллический столярный молоток-гвоздодёр Stayer Strike 2025-560, 560 г




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
330
Страна производитель
Китай
Описание
Цельнометаллический молоток-гвоздодер с двухкомпонентной рукояткой 560г Stayer PROFESSIONAL 2025-560 - прочный, надежный и долговечный в работе ручной инструмент, который изготовлен с использованием новейших технологий. Он имеет цельную стальную конструкцию, выполнен методом ковки. Рукоятка молотка состоит из нескользящего двухкомпонентного материала, который гасит отдачу при ударах и снижает усталость кистей рук пользователя.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цельнометаллический столярный молоток-гвоздодёр Stayer Strike 2025-560, 560 г - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1160 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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