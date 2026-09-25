Цельнометаллический столярный молоток-гвоздодёр Stayer Strike 2025-560, 560 г
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
В наличии
Код товара: 742255
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1 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х18
Вес, кг.
1.01
Описание товара Цельнометаллический столярный молоток-гвоздодёр Stayer Strike 2025-560, 560 г
Цельнометаллический молоток-гвоздодер с двухкомпонентной рукояткой 560г Stayer PROFESSIONAL 2025-560 - прочный, надежный и долговечный в работе ручной инструмент, который изготовлен с использованием новейших технологий. Он имеет цельную стальную конструкцию, выполнен методом ковки. Рукоятка молотка состоит из нескользящего двухкомпонентного материала, который гасит отдачу при ударах и снижает усталость кистей рук пользователя.
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Бренд
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
330
Страна производитель
Китай
Цельнометаллический молоток-гвоздодер с двухкомпонентной рукояткой 560г Stayer PROFESSIONAL 2025-560 - прочный, надежный и долговечный в работе ручной инструмент, который изготовлен с использованием новейших технологий. Он имеет цельную стальную конструкцию, выполнен методом ковки. Рукоятка молотка состоит из нескользящего двухкомпонентного материала, который гасит отдачу при ударах и снижает усталость кистей рук пользователя.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Цельнометаллический столярный молоток-гвоздодёр Stayer Strike 2025-560, 560 г - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1160 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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