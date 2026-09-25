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Двуручная пила с пластиковыми рукоятками ЗУБР Молния 15241, 1000 мм, 2 TPI купить с доставкой в Москве
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Двуручная пила с пластиковыми рукоятками ЗУБР Молния 15241, 1000 мм, 2 TPI

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Двуручная пила с пластиковыми рукоятками ЗУБР Молния 15241, 1000 мм, 2 TPI - фото 1
Двуручная пила с пластиковыми рукоятками ЗУБР Молния 15241, 1000 мм, 2 TPI - фото 2
Двуручная пила с пластиковыми рукоятками ЗУБР Молния 15241, 1000 мм, 2 TPI - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
пила двуручная
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
  • Двуручная пила с пластиковыми рукоятками ЗУБР Молния 15241, 1000 мм, 2 TPI - фото 1
  • Двуручная пила с пластиковыми рукоятками ЗУБР Молния 15241, 1000 мм, 2 TPI - фото 2
  • Двуручная пила с пластиковыми рукоятками ЗУБР Молния 15241, 1000 мм, 2 TPI - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742249
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Двуручная пила с пластиковыми рукоятками ЗУБР Молния 15241, 1000 мм, 2 TPI
1 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
пила двуручная
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.16х0.03
Вес, кг.
1.4

Описание товара Двуручная пила с пластиковыми рукоятками ЗУБР Молния 15241, 1000 мм, 2 TPI

Пила двуручная ЗУБР 15241, предназначена для быстрого распиливания больших деревянных заготовок в обоих направлениях двумя людьми. Полотно из стали с высоким пределом прочности. Эргономичная пластиковая рукоятка.



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Отзывы о товаре Двуручная пила с пластиковыми рукоятками ЗУБР Молния 15241, 1000 мм, 2 TPI




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
пила двуручная
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Пила двуручная ЗУБР 15241, предназначена для быстрого распиливания больших деревянных заготовок в обоих направлениях двумя людьми. Полотно из стали с высоким пределом прочности. Эргономичная пластиковая рукоятка.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Двуручная пила с пластиковыми рукоятками ЗУБР Молния 15241, 1000 мм, 2 TPI - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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