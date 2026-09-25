Двуручная пила с пластиковыми рукоятками ЗУБР Молния 15241, 1000 мм, 2 TPI
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
пила двуручная
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб.
В наличии
Код товара: 742249
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 680 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
пила двуручная
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.16х0.03
Вес, кг.
1.4
Описание товара Двуручная пила с пластиковыми рукоятками ЗУБР Молния 15241, 1000 мм, 2 TPI
Пила двуручная ЗУБР 15241, предназначена для быстрого распиливания больших деревянных заготовок в обоих направлениях двумя людьми. Полотно из стали с высоким пределом прочности. Эргономичная пластиковая рукоятка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 600 руб.400 руб. в СплитНожовка универсальная по металлу и дереву KRAFTOOL Alligator Jap...
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитНожовка по дереву "PIRANHA",550 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.пок...
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитНожовка по металлу Gross Piranha (77600)
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитНожовка по дереву PIRANHA,усил.трапецев.полотно,500 мм,11-12TPI,...
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитНожовка по дереву "PIRANHA",550 мм,сегм.строение рабочей кромки,...
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитНожовка по металлу "PIRANHA", 300 мм, трехкомпонентная металлопл...
-
В наличииЦена 1 820 руб.455 руб. в СплитПила двуручная Мир Инструмента 23437, 1250 мм, деревянные рукоят...
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитНожовка по дереву Kraftool Fine Cut Carpentry 1-15181-30-14
-
В наличииЦена 2 150 руб.538 руб. в СплитНожовка по металлу "PIRANHA",300 мм, рычажный механизм натяжения...
-
В наличииЦена 2 200 руб.550 руб. в СплитНожовка по металлу KRAFTOOL Extrem, (15802)
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитНожовка по бетону KRAFTOOL Alligator Beton, 700 мм, (15211-70)
Бренд
Тип товара
пила двуручная
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
1000
Страна производитель
Китай
Пила двуручная ЗУБР 15241, предназначена для быстрого распиливания больших деревянных заготовок в обоих направлениях двумя людьми. Полотно из стали с высоким пределом прочности. Эргономичная пластиковая рукоятка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Двуручная пила с пластиковыми рукоятками ЗУБР Молния 15241, 1000 мм, 2 TPI - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Двуручная пила с пластиковыми рукоятками ЗУБР Молния 15241, 1000 мм, 2 TPI