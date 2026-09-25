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Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-24 15942-24-S10, 300 мм, 24 TPI купить с доставкой в Москве
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Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-24 15942-24-S10, 300 мм, 24 TPI

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Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-24 15942-24-S10, 300 мм, 24 TPI
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Поворот полотна
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742248
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-24 15942-24-S10, 300 мм, 24 TPI
1 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Поворот полотна
да
Складное полотно
да
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х10х4
Вес, г.
210

Описание товара Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-24 15942-24-S10, 300 мм, 24 TPI

Биметаллическое полотно KRAFTOOL 15942-24-S10, предназначено для пиления металлических заготовок с повышенной твердостью. Универсальный шаг зубьев можно использовать для пиления крупногабаритных заготовок. Волнообразная разводка обеспечивает высокую эффективность резания при плавном ходе полотна.



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Отзывы о товаре Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-24 15942-24-S10, 300 мм, 24 TPI




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Поворот полотна
да
Складное полотно
да
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Описание
Биметаллическое полотно KRAFTOOL 15942-24-S10, предназначено для пиления металлических заготовок с повышенной твердостью. Универсальный шаг зубьев можно использовать для пиления крупногабаритных заготовок. Волнообразная разводка обеспечивает высокую эффективность резания при плавном ходе полотна.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-24 15942-24-S10, 300 мм, 24 TPI - стоимость товара 1380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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