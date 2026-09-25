Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-24 15942-24-S10, 300 мм, 24 TPI
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Поворот полотна
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб.
В наличии
Код товара: 742248
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1 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Поворот полотна
да
Складное полотно
да
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х10х4
Вес, г.
210
Описание товара Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-24 15942-24-S10, 300 мм, 24 TPI
Биметаллическое полотно KRAFTOOL 15942-24-S10, предназначено для пиления металлических заготовок с повышенной твердостью. Универсальный шаг зубьев можно использовать для пиления крупногабаритных заготовок. Волнообразная разводка обеспечивает высокую эффективность резания при плавном ходе полотна.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Поворот полотна
да
Складное полотно
да
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Биметаллическое полотно KRAFTOOL 15942-24-S10, предназначено для пиления металлических заготовок с повышенной твердостью. Универсальный шаг зубьев можно использовать для пиления крупногабаритных заготовок. Волнообразная разводка обеспечивает высокую эффективность резания при плавном ходе полотна.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-24 15942-24-S10, 300 мм, 24 TPI - стоимость товара 1380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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