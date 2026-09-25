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Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-18 15942-18-S10, 300 мм, 18 TPI купить с доставкой в Москве
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Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-18 15942-18-S10, 300 мм, 18 TPI

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Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-18 15942-18-S10, 300 мм, 18 TPI - фото 1
Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-18 15942-18-S10, 300 мм, 18 TPI - фото 2
Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-18 15942-18-S10, 300 мм, 18 TPI - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Поворот полотна
да
  • Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-18 15942-18-S10, 300 мм, 18 TPI - фото 1
  • Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-18 15942-18-S10, 300 мм, 18 TPI - фото 2
  • Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-18 15942-18-S10, 300 мм, 18 TPI - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742247
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-18 15942-18-S10, 300 мм, 18 TPI
1 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Поворот полотна
да
Складное полотно
да
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х10х4
Вес, г.
180

Описание товара Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-18 15942-18-S10, 300 мм, 18 TPI

Полотно KRAFTOOL 15942-18-S10, предназначено для обработки заготовок из твердосплавных материалов. Отличительной особенностью является волнообразная разводка полотна и каждого зуба в отдельности, что обеспечивает максимально эффективный распил твердосплавных материалов, и при этом высокое качество реза. Еще одно достоинство оснастки - это ее плавный ход при обработке заготовок. Все это заметно сокращает время и силы, затраченные на обработку материала.



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Отзывы о товаре Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-18 15942-18-S10, 300 мм, 18 TPI




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Поворот полотна
да
Складное полотно
да
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Описание
Полотно KRAFTOOL 15942-18-S10, предназначено для обработки заготовок из твердосплавных материалов. Отличительной особенностью является волнообразная разводка полотна и каждого зуба в отдельности, что обеспечивает максимально эффективный распил твердосплавных материалов, и при этом высокое качество реза. Еще одно достоинство оснастки - это ее плавный ход при обработке заготовок. Все это заметно сокращает время и силы, затраченные на обработку материала.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотно для ножовки по металлу Kraftool Alligator-18 15942-18-S10, 300 мм, 18 TPI - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1380 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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