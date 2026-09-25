Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике
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Характеристики
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
В наличии
Код товара: 742235
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Загружаем...
5 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Класс товара
профессиональный
Диаметр арматурной стали макс, мм
14
Длина, мм
967
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х18х14
Вес, кг.
6.6
Описание товара Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике
Профессиональный ручной станок для гибки гладкой и рельефной арматуры KRAFTOOL. Один станок для плавного гиба в широком диапазоне размеров прутка от 6 до 14 мм. Увеличенный ресурс и плавная работа благодаря использованию мощного подшипника в основании.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Класс товара
профессиональный
Диаметр арматурной стали макс, мм
14
Длина, мм
967
Страна производитель
Китай
Профессиональный ручной станок для гибки гладкой и рельефной арматуры KRAFTOOL. Один станок для плавного гиба в широком диапазоне размеров прутка от 6 до 14 мм. Увеличенный ресурс и плавная работа благодаря использованию мощного подшипника в основании.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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