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Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике купить с доставкой в Москве
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Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике

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Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 1
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 2
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 3
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 4
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 5
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 6
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 7
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 8
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 9
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 10
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 11
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 12
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Класс товара
профессиональный
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 1
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 2
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 3
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 4
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 5
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 6
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 7
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 8
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 9
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 10
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 11
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 12
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742235
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Класс товара
профессиональный
Диаметр арматурной стали макс, мм
14
Длина, мм
967
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х18х14
Вес, кг.
6.6

Описание товара Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике

Профессиональный ручной станок для гибки гладкой и рельефной арматуры KRAFTOOL. Один станок для плавного гиба в широком диапазоне размеров прутка от 6 до 14 мм. Увеличенный ресурс и плавная работа благодаря использованию мощного подшипника в основании.



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Отзывы о товаре Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Класс товара
профессиональный
Диаметр арматурной стали макс, мм
14
Длина, мм
967
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный ручной станок для гибки гладкой и рельефной арматуры KRAFTOOL. Один станок для плавного гиба в широком диапазоне размеров прутка от 6 до 14 мм. Увеличенный ресурс и плавная работа благодаря использованию мощного подшипника в основании.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23307, 4 B, плавный гиб, на подшипнике - по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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