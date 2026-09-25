Обжимные клещи для тросовых зажимов ЗУБР КОТ-25 23347, 250 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
Диэлектрическая рукоятка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб.
В наличии
Код товара: 742224
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
250
Дополнительно
предназначены для обжима и резки троса до 2.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х3
Вес, г.
465
Описание товара Обжимные клещи для тросовых зажимов ЗУБР КОТ-25 23347, 250 мм
Клещи профессиональные кованые КОТ-25 ЗУБР 23347 предназначены для обжима и резки троса до 2.2 мм. Клещи 2 в 1: обжимные клещи и тросорез уникальной конструкции. Удобный стальной фиксатор ручек в сложенном состоянии для безопасного хранения инструмента. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки.
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Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Материал губок
сталь
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
250
Дополнительно
предназначены для обжима и резки троса до 2.2 мм
Страна производитель
Китай
Клещи профессиональные кованые КОТ-25 ЗУБР 23347 предназначены для обжима и резки троса до 2.2 мм. Клещи 2 в 1: обжимные клещи и тросорез уникальной конструкции. Удобный стальной фиксатор ручек в сложенном состоянии для безопасного хранения инструмента. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Обжимные клещи для тросовых зажимов ЗУБР КОТ-25 23347, 250 мм - стоимость товара 1950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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