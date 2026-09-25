Изогнутые кровельные клещи Kraftool FALZ-90 23007-90, 60 мм, 90°
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал рукоятки
резина
Материал губок
S45C
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб.
В наличии
Код товара: 742202
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
S45C
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
280
Дополнительно
Ширина губок, мм: 60
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х11х3
Вес, г.
686
Описание товара Изогнутые кровельные клещи Kraftool FALZ-90 23007-90, 60 мм, 90°
Профессиональный кровельный инструмент для гибки листового металла. Идеальны для изготовления конвертных, угловых и коробчатых изделий, формирования подгибов, изгибов кровельного металла, обжима соединений и примыканий при монтаже фальцевой кровли. Изготовлены из инструментальной стали с индукционной закалкой рабочих поверхностей.
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Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
S45C
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
280
Дополнительно
Ширина губок, мм: 60
Страна производитель
Германия
Профессиональный кровельный инструмент для гибки листового металла. Идеальны для изготовления конвертных, угловых и коробчатых изделий, формирования подгибов, изгибов кровельного металла, обжима соединений и примыканий при монтаже фальцевой кровли. Изготовлены из инструментальной стали с индукционной закалкой рабочих поверхностей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Изогнутые кровельные клещи Kraftool FALZ-90 23007-90, 60 мм, 90° - стоимость товара 1900 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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