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Ножницы по металлу Kraftool Pelikan 23008-30_z02, 300 мм купить с доставкой в Москве
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Ножницы по металлу Kraftool Pelikan 23008-30_z02, 300 мм

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Ножницы по металлу Kraftool Pelikan 23008-30_z02, 300 мм - фото 1
Ножницы по металлу Kraftool Pelikan 23008-30_z02, 300 мм - фото 2
Ножницы по металлу Kraftool Pelikan 23008-30_z02, 300 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Ножницы по металлу Kraftool Pelikan 23008-30_z02, 300 мм - фото 1
  • Ножницы по металлу Kraftool Pelikan 23008-30_z02, 300 мм - фото 2
  • Ножницы по металлу Kraftool Pelikan 23008-30_z02, 300 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742199
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножницы по металлу Kraftool Pelikan 23008-30_z02, 300 мм
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
CrV
Материал губок
CrV
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х19х10
Вес, кг.
1.3

Описание товара Ножницы по металлу Kraftool Pelikan 23008-30_z02, 300 мм

Ножницы по металлу KRAFTOOL Pelican цельнокованные, длинный прямой сквозной рез, 300 мм 23008-30_z02 - универсальный прямой цельнокованный инструмент, который применяется для прямой и сквозной резки.



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Отзывы о товаре Ножницы по металлу Kraftool Pelikan 23008-30_z02, 300 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
CrV
Материал губок
CrV
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы по металлу KRAFTOOL Pelican цельнокованные, длинный прямой сквозной рез, 300 мм 23008-30_z02 - универсальный прямой цельнокованный инструмент, который применяется для прямой и сквозной резки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу Kraftool Pelikan 23008-30_z02, 300 мм - стоимость товара 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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