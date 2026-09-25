Динамометрический ключ ЗУБР 64094-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2?
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Гаечный ключ
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 710 руб.
В наличии
Код товара: 742197
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3 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Гаечный ключ
Тип динамометрического ключа
предельный
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
CrV
Размер присоединительного квадрата
1/2 дюйма
Длина, мм
490
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х8х7
Вес, г.
250
Описание товара Динамометрический ключ ЗУБР 64094-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2?
Динамометрический ключ Зубр 1/2", 28 - 210 Нм, Профессионал 64094-210_z01 предназначен для определения усилия затяжки крепежа. Имеет широкий рабочий диапазон 28-210 Нм. Данная модель изготовлена из Cr-V стали и обладает высокой прочностью. Трещоточный механизм из CrMo стали имеет увеличенный ресурс. Все это обеспечивает высокую стойкость к износу и долгий срок службы инструмента.
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Бренд
Тип инструмента
Гаечный ключ
Тип динамометрического ключа
предельный
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
CrV
Размер присоединительного квадрата
1/2 дюйма
Длина, мм
490
Страна производитель
Китай
Динамометрический ключ Зубр 1/2", 28 - 210 Нм, Профессионал 64094-210_z01 предназначен для определения усилия затяжки крепежа. Имеет широкий рабочий диапазон 28-210 Нм. Данная модель изготовлена из Cr-V стали и обладает высокой прочностью. Трещоточный механизм из CrMo стали имеет увеличенный ресурс. Все это обеспечивает высокую стойкость к износу и долгий срок службы инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Динамометрический ключ ЗУБР 64094-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - этот товар вы можете купить по цене 3710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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