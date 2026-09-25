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Динамометрический ключ ЗУБР 64091-025_z01, 2 - 24 Н·м, 1/4? купить с доставкой в Москве
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Динамометрический ключ ЗУБР 64091-025_z01, 2 - 24 Н·м, 1/4?

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Динамометрический ключ ЗУБР 64091-025_z01, 2 - 24 Н·м, 1/4? - фото 1
Динамометрический ключ ЗУБР 64091-025_z01, 2 - 24 Н·м, 1/4? - фото 2
Динамометрический ключ ЗУБР 64091-025_z01, 2 - 24 Н·м, 1/4? - фото 3
Динамометрический ключ ЗУБР 64091-025_z01, 2 - 24 Н·м, 1/4? - фото 4
Динамометрический ключ ЗУБР 64091-025_z01, 2 - 24 Н·м, 1/4? - фото 5
Динамометрический ключ ЗУБР 64091-025_z01, 2 - 24 Н·м, 1/4? - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Динамометрический ключ
Класс товара
профессиональный
  • Динамометрический ключ ЗУБР 64091-025_z01, 2 - 24 Н·м, 1/4? - фото 1
  • Динамометрический ключ ЗУБР 64091-025_z01, 2 - 24 Н·м, 1/4? - фото 2
  • Динамометрический ключ ЗУБР 64091-025_z01, 2 - 24 Н·м, 1/4? - фото 3
  • Динамометрический ключ ЗУБР 64091-025_z01, 2 - 24 Н·м, 1/4? - фото 4
  • Динамометрический ключ ЗУБР 64091-025_z01, 2 - 24 Н·м, 1/4? - фото 5
  • Динамометрический ключ ЗУБР 64091-025_z01, 2 - 24 Н·м, 1/4? - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742195
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Динамометрический ключ ЗУБР 64091-025_z01, 2 - 24 Н·м, 1/4?
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Динамометрический ключ
Тип динамометрического ключа
предельный
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
CrV
Размер присоединительного квадрата
1/4 дюйма
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х7х6
Вес, г.
857

Описание товара Динамометрический ключ ЗУБР 64091-025_z01, 2 - 24 Н·м, 1/4?

Откройте для себя точность и профессионализм с динамометрическим ключом ЗУБР Профессионал 64091-025_z01! Этот инструмент, выполненный из высокопрочной CrV стали с трещоточным механизмом из CrMo стали, гарантирует долговечность и надежность в работе. С присоединительным квадратом 1/4 дюйма и рабочим диапазоном от 2 до 24 Нм, этот аналоговый ключ позволяет точно контролировать усилие затяжки. Точность настройки составляет 4%, а угол поворота трещотки — 15 градусов, что делает работу удобной даже в труднодоступных местах. Идеален для профессионалов, стремящихся к совершенству в каждой детали.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Динамометрический ключ ЗУБР 64091-025_z01, 2 - 24 Н·м, 1/4?




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Динамометрический ключ
Тип динамометрического ключа
предельный
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
CrV
Размер присоединительного квадрата
1/4 дюйма
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя точность и профессионализм с динамометрическим ключом ЗУБР Профессионал 64091-025_z01! Этот инструмент, выполненный из высокопрочной CrV стали с трещоточным механизмом из CrMo стали, гарантирует долговечность и надежность в работе. С присоединительным квадратом 1/4 дюйма и рабочим диапазоном от 2 до 24 Нм, этот аналоговый ключ позволяет точно контролировать усилие затяжки. Точность настройки составляет 4%, а угол поворота трещотки — 15 градусов, что делает работу удобной даже в труднодоступных местах. Идеален для профессионалов, стремящихся к совершенству в каждой детали.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Динамометрический ключ ЗУБР 64091-025_z01, 2 - 24 Н·м, 1/4? - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3630 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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