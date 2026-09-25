Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2?
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Характеристики
Тип инструмента
Гаечный ключ
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
В наличии
Код товара: 742194
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2 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Гаечный ключ
Тип динамометрического ключа
предельный
Класс товара
профессиональный
Комплектация
нет
Материал инструмента
CrV
Размер присоединительного квадрата
1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х10х4
Вес, кг.
1.35
Описание товара Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2?
Динамометрический ключ Stayer 1/2", 28-210 Нм, Professional 64064-210_z01 подойдет для монтажа винтов с контролем усилия. Ключ работает только с правой резьбой. Длинная рукоятка позволяет без труда подобрать подходящий рычаг воздействия.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Гаечный ключ
Тип динамометрического ключа
предельный
Класс товара
профессиональный
Комплектация
нет
Материал инструмента
CrV
Размер присоединительного квадрата
1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Динамометрический ключ Stayer 1/2", 28-210 Нм, Professional 64064-210_z01 подойдет для монтажа винтов с контролем усилия. Ключ работает только с правой резьбой. Длинная рукоятка позволяет без труда подобрать подходящий рычаг воздействия.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2950 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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