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Динамометрический ключ Stayer 64064-110, 14 - 112 Н·м, 3/8? купить с доставкой в Москве
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Динамометрический ключ Stayer 64064-110, 14 - 112 Н·м, 3/8?

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Динамометрический ключ Stayer 64064-110, 14 - 112 Н·м, 3/8? - фото 1
Динамометрический ключ Stayer 64064-110, 14 - 112 Н·м, 3/8? - фото 2
Динамометрический ключ Stayer 64064-110, 14 - 112 Н·м, 3/8? - фото 3
Динамометрический ключ Stayer 64064-110, 14 - 112 Н·м, 3/8? - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Динамометрический ключ
Класс товара
профессиональный
  • Динамометрический ключ Stayer 64064-110, 14 - 112 Н·м, 3/8? - фото 1
  • Динамометрический ключ Stayer 64064-110, 14 - 112 Н·м, 3/8? - фото 2
  • Динамометрический ключ Stayer 64064-110, 14 - 112 Н·м, 3/8? - фото 3
  • Динамометрический ключ Stayer 64064-110, 14 - 112 Н·м, 3/8? - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742193
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Динамометрический ключ Stayer 64064-110, 14 - 112 Н·м, 3/8?
2 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип инструмента
Динамометрический ключ
Тип динамометрического ключа
предельный
Класс товара
профессиональный
Размер присоединительного квадрата
3/8 дюйма
Длина, мм
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х19х12
Вес, г.
810

Описание товара Динамометрический ключ Stayer 64064-110, 14 - 112 Н·м, 3/8?

Динамометрический ключ Stayer 64064-110, 14 - 112 Н·м, 3/8?



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Отзывы о товаре Динамометрический ключ Stayer 64064-110, 14 - 112 Н·м, 3/8?




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип инструмента
Динамометрический ключ
Тип динамометрического ключа
предельный
Класс товара
профессиональный
Размер присоединительного квадрата
3/8 дюйма
Длина, мм
350
Страна производитель
Китай
Описание
Динамометрический ключ Stayer 64064-110, 14 - 112 Н·м, 3/8?


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Динамометрический ключ Stayer 64064-110, 14 - 112 Н·м, 3/8? - стоимость товара 2790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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