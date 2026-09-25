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Не прорезаемый коврик OLFA А1 OL-CM-A1 купить с доставкой в Москве
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Не прорезаемый коврик OLFA А1 OL-CM-A1

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742179
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Не прорезаемый коврик OLFA А1 OL-CM-A1
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
OLFA
Размеры в упаковке, см
97х66х6
Вес, кг.
1.84

Описание товара Не прорезаемый коврик OLFA А1 OL-CM-A1

Не прорезаемый коврик OLFA А1 OL-CM-A1

Отзывы о товаре Не прорезаемый коврик OLFA А1 OL-CM-A1




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Характеристики
Бренд
OLFA
Описание
Не прорезаемый коврик OLFA А1 OL-CM-A1
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Не прорезаемый коврик OLFA А1 OL-CM-A1 - данный товар вы можете купить по цене 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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