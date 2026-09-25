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Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые купить с доставкой в Москве
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Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые

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Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые - фото 1
Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые - фото 2
Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые - фото 3
Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые - фото 4
Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые - фото 5
Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые - фото 6
Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Лезвия для ножа
  • Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые - фото 1
  • Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые - фото 2
  • Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые - фото 3
  • Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые - фото 4
  • Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые - фото 5
  • Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые - фото 6
  • Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742178
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
OLFA
Тип инструмента
Лезвия для ножа
Количество сменных лезвий в наборе
50
Длина лезвия, в миллиметрах
100
Ширина лезвия, в миллиметрах
18
Сегментное лезвие
Да
Количество сегментов лезвия
8
Длина, мм
100
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
37х18х15
Вес, г.
350

Описание товара Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые

Сегментированные лезвия OLFA Excel black 18 мм, 50 шт, в боксе OL-LBB-50 изготовлены из высококачественной японской инструментальной стали и профессионально заточены для обеспечения превосходной остроты и непревзойденной долговечности режущей кромки. При изготовлении лезвий серии «EXCEL BLACK» используется технология двойного затачивания, что даёт дополнительные 25% к остроте данного лезвия. Лезвия имеют глубокую и гладкую сегментную линию для легкого отламывания. Упакованы в удобный кейс для переноски и хранения.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
OLFA
Тип инструмента
Лезвия для ножа
Количество сменных лезвий в наборе
50
Длина лезвия, в миллиметрах
100
Ширина лезвия, в миллиметрах
18
Сегментное лезвие
Да
Количество сегментов лезвия
8
Длина, мм
100
Страна производитель
Япония
Описание
Сегментированные лезвия OLFA Excel black 18 мм, 50 шт, в боксе OL-LBB-50 изготовлены из высококачественной японской инструментальной стали и профессионально заточены для обеспечения превосходной остроты и непревзойденной долговечности режущей кромки. При изготовлении лезвий серии «EXCEL BLACK» используется технология двойного затачивания, что даёт дополнительные 25% к остроте данного лезвия. Лезвия имеют глубокую и гладкую сегментную линию для легкого отламывания. Упакованы в удобный кейс для переноски и хранения.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лезвия для ножа Excel Black OLFA OL-LBB-50, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе, особо острые - стоимость товара 2500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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