Сменные головки-лезвия OLFA SK-16 OL-SKB-16/10, 10 шт.
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Характеристики
Тип инструмента
Лезвия для ножа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб.
В наличии
Код товара: 742177
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2 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Лезвия для ножа
Количество сменных лезвий в наборе
10
Длина лезвия, в миллиметрах
44
Ширина лезвия, в миллиметрах
24
Длина, мм
44
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
24х8х5
Вес, г.
70
Описание товара Сменные головки-лезвия OLFA SK-16 OL-SKB-16/10, 10 шт.
Сменное лезвие для ножей OLFA SK-16. Лезвие может разрезать толстые материалы, такие как ковер, резиновые листы, картонные коробки с двойными стенками, стретч-пленку и обвязочные ленты, удовлетворяя потребности интенсивных пользователей. Лезвие OLFA SKB-16/10 из нержавеющей стали не подвержено коррозии. Минимальная открытая часть лезвия предотвращает попадание пальцев и содержимого при резе под лезвие. Быстрая, простая и безопасная замена лезвия без использования дополнительных инструментов.
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Бренд
Тип инструмента
Лезвия для ножа
Количество сменных лезвий в наборе
10
Длина лезвия, в миллиметрах
44
Ширина лезвия, в миллиметрах
24
Длина, мм
44
Страна производитель
Япония
Сменное лезвие для ножей OLFA SK-16. Лезвие может разрезать толстые материалы, такие как ковер, резиновые листы, картонные коробки с двойными стенками, стретч-пленку и обвязочные ленты, удовлетворяя потребности интенсивных пользователей. Лезвие OLFA SKB-16/10 из нержавеющей стали не подвержено коррозии. Минимальная открытая часть лезвия предотвращает попадание пальцев и содержимого при резе под лезвие. Быстрая, простая и безопасная замена лезвия без использования дополнительных инструментов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Сменные головки-лезвия OLFA SK-16 OL-SKB-16/10, 10 шт. - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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