Лезвия для ножа OLFA OL-LB-50B, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе + блистер
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Характеристики
Тип инструмента
Лезвия для ножа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 742176
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2 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Лезвия для ножа
Комплектация
50 шт
Материал инструмента
сталь
Количество сменных лезвий в наборе
50
Длина лезвия, в миллиметрах
100
Ширина лезвия, в миллиметрах
18
Сегментное лезвие
Да
Количество сегментов лезвия
8
Длина, мм
100
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
27х21х18
Вес, г.
100
Описание товара Лезвия для ножа OLFA OL-LB-50B, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе + блистер
Сегментированные лезвия OLFA 18х100х0.5 мм 50 шт. OL-LB-50B изготовлены из высококачественной японской инструментальной стали и профессионально заточены для обеспечения превосходной остроты и непревзойденной долговечности режущей кромки. Лезвия имеют глубокую и гладкую сегментную линию для легкого отламывания. Упакованы в удобный кейс для переноски и хранения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Лезвия для ножа
Комплектация
50 шт
Материал инструмента
сталь
Количество сменных лезвий в наборе
50
Длина лезвия, в миллиметрах
100
Ширина лезвия, в миллиметрах
18
Сегментное лезвие
Да
Количество сегментов лезвия
8
Длина, мм
100
Страна производитель
Япония
Сегментированные лезвия OLFA 18х100х0.5 мм 50 шт. OL-LB-50B изготовлены из высококачественной японской инструментальной стали и профессионально заточены для обеспечения превосходной остроты и непревзойденной долговечности режущей кромки. Лезвия имеют глубокую и гладкую сегментную линию для легкого отламывания. Упакованы в удобный кейс для переноски и хранения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Лезвия для ножа OLFA OL-LB-50B, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кейсе + блистер - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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