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Лезвия для безопасного ножа OLFA OL-SKB-2/50B, 17,5 мм, для ножа купить с доставкой в Москве
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Лезвия для безопасного ножа OLFA OL-SKB-2/50B, 17,5 мм, для ножа

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Лезвия для безопасного ножа OLFA OL-SKB-2/50B, 17,5 мм, для ножа - фото 1
Лезвия для безопасного ножа OLFA OL-SKB-2/50B, 17,5 мм, для ножа - фото 2
Лезвия для безопасного ножа OLFA OL-SKB-2/50B, 17,5 мм, для ножа - фото 3
Лезвия для безопасного ножа OLFA OL-SKB-2/50B, 17,5 мм, для ножа - фото 4
Лезвия для безопасного ножа OLFA OL-SKB-2/50B, 17,5 мм, для ножа - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Лезвия для ножа
  • Лезвия для безопасного ножа OLFA OL-SKB-2/50B, 17,5 мм, для ножа - фото 1
  • Лезвия для безопасного ножа OLFA OL-SKB-2/50B, 17,5 мм, для ножа - фото 2
  • Лезвия для безопасного ножа OLFA OL-SKB-2/50B, 17,5 мм, для ножа - фото 3
  • Лезвия для безопасного ножа OLFA OL-SKB-2/50B, 17,5 мм, для ножа - фото 4
  • Лезвия для безопасного ножа OLFA OL-SKB-2/50B, 17,5 мм, для ножа - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742175
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лезвия для безопасного ножа OLFA OL-SKB-2/50B, 17,5 мм, для ножа
2 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
OLFA
Тип инструмента
Лезвия для ножа
Количество сменных лезвий в наборе
50
Длина лезвия, в миллиметрах
72
Ширина лезвия, в миллиметрах
17.5
Длина, мм
72
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
30х23х20
Вес, г.
290

Описание товара Лезвия для безопасного ножа OLFA OL-SKB-2/50B, 17,5 мм, для ножа

Специальное лезвие OLFA OL-SKB-2/50B - расходный элемент для ножа OLFA SK-4. Двойной угол заточки режущей кромки придают ему остроту и прочность. Имеет два режущих сектора и подходит как для хозяйственных нужд, так и при строительно-отделочных работах. Удобный пластиковый пенал для хранения содержит 50 лезвий.



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Отзывы о товаре Лезвия для безопасного ножа OLFA OL-SKB-2/50B, 17,5 мм, для ножа




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Характеристики
Бренд
OLFA
Тип инструмента
Лезвия для ножа
Количество сменных лезвий в наборе
50
Длина лезвия, в миллиметрах
72
Ширина лезвия, в миллиметрах
17.5
Длина, мм
72
Страна производитель
Япония
Описание
Специальное лезвие OLFA OL-SKB-2/50B - расходный элемент для ножа OLFA SK-4. Двойной угол заточки режущей кромки придают ему остроту и прочность. Имеет два режущих сектора и подходит как для хозяйственных нужд, так и при строительно-отделочных работах. Удобный пластиковый пенал для хранения содержит 50 лезвий.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лезвия для безопасного ножа OLFA OL-SKB-2/50B, 17,5 мм, для ножа - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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