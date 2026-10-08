Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-48-10, 4,8 ? 10 мм, 500 шт.
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Характеристики
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
4.8 мм
Длина
10
Материал
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб.
В наличии
Код товара: 742174
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
4.8 мм
Длина
10
Материал
сталь
Количество, шт
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х9
Вес, кг.
1.82
Описание товара Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-48-10, 4,8 ? 10 мм, 500 шт.
Стальные заклепки, 4.8 х 10 мм, 500 шт, ЗУБР Профессионал 31312-48-10 применяются для создания неразъемного соединения повышенной прочности из двух и более слоев материалов с помощью заклепочника. Используются для соединения листового металла и сборки стальных конструкций. Стальная заклепка обеспечивает высокую прочность соединения. Корпус и стержень заклепки изготовлены из оцинкованной стали, выдерживающей большие нагрузки. Конструкция бортика обеспечивает герметичность соединения.
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Бренд
ЗУБР
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
4.8 мм
Длина
10
Материал
сталь
Количество, шт
500
Страна производитель
Китай
Стальные заклепки, 4.8 х 10 мм, 500 шт, ЗУБР Профессионал 31312-48-10 применяются для создания неразъемного соединения повышенной прочности из двух и более слоев материалов с помощью заклепочника. Используются для соединения листового металла и сборки стальных конструкций. Стальная заклепка обеспечивает высокую прочность соединения. Корпус и стержень заклепки изготовлены из оцинкованной стали, выдерживающей большие нагрузки. Конструкция бортика обеспечивает герметичность соединения.
Смотрите также: Заклепки
Смотрите также: Заклепки
Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-48-10, 4,8 ? 10 мм, 500 шт. - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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