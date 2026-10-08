Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000 шт.
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Характеристики
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
4.0 мм
Длина
10
Материал
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб.
В наличии
Код товара: 742167
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2 320 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
4.0 мм
Длина
10
Материал
сталь
Количество, шт
1000
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
14х12х9
Вес, кг.
2.52
Описание товара Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000 шт.
Стальные заклепки, 4.0 х 10 мм, 1000 шт, ЗУБР Профессионал 31312-40-10 применяются для создания неразъемного соединения повышенной прочности из двух и более слоев материалов с помощью заклепочника. Используются для соединения листового металла и сборки стальных конструкций. Стальная заклепка обеспечивает высокую прочность соединения. Корпус и стержень заклепки изготовлены из оцинкованной стали, выдерживающей большие нагрузки. Конструкция бортика обеспечивает герметичность соединения.
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Бренд
ЗУБР
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
4.0 мм
Длина
10
Материал
сталь
Количество, шт
1000
Страна производитель
Россия
Стальные заклепки, 4.0 х 10 мм, 1000 шт, ЗУБР Профессионал 31312-40-10 применяются для создания неразъемного соединения повышенной прочности из двух и более слоев материалов с помощью заклепочника. Используются для соединения листового металла и сборки стальных конструкций. Стальная заклепка обеспечивает высокую прочность соединения. Корпус и стержень заклепки изготовлены из оцинкованной стали, выдерживающей большие нагрузки. Конструкция бортика обеспечивает герметичность соединения.
Смотрите также: Заклепки
Смотрите также: Заклепки
Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000 шт. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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