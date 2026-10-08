Нержавеющие вытяжные заклепки ЗУБР 31316-32-10, 3,2 ? 10 мм, 1000 шт.
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Характеристики
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
3.2 мм
Длина
10
Материал
нерж. сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
В наличии
Код товара: 742159
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
3.2 мм
Длина
10
Материал
нерж. сталь
Количество, шт
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х9
Вес, кг.
1.44
Описание товара Нержавеющие вытяжные заклепки ЗУБР 31316-32-10, 3,2 ? 10 мм, 1000 шт.
Нержавеющие заклепки, 3.2 х 10 мм, 1000 шт, ЗУБР Профессионал 31316-32-10 применяются для создания неразъемного соединения из двух и более слоев материалов с помощью заклепочника. Используются в местах с повышенными требованиями к прочности соединения и коррозионной стойкости. Находят широкое применение в пищевой и химической промышленности, строительстве. при сборке катеров. Корпус и стержень заклепки изготовлены из нержавеющей стали А2 для использования в условиях агрессивной внешней среды: повышенная влажность, осадки, высокие температуры. Более высокая прочность соединения по сравнению с алюминиевыми и стальными заклепками. Конструкция бортика обеспечивает герметичность соединения.
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Бренд
ЗУБР
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
3.2 мм
Длина
10
Материал
нерж. сталь
Количество, шт
1000
Страна производитель
Китай
Нержавеющие заклепки, 3.2 х 10 мм, 1000 шт, ЗУБР Профессионал 31316-32-10 применяются для создания неразъемного соединения из двух и более слоев материалов с помощью заклепочника. Используются в местах с повышенными требованиями к прочности соединения и коррозионной стойкости. Находят широкое применение в пищевой и химической промышленности, строительстве. при сборке катеров. Корпус и стержень заклепки изготовлены из нержавеющей стали А2 для использования в условиях агрессивной внешней среды: повышенная влажность, осадки, высокие температуры. Более высокая прочность соединения по сравнению с алюминиевыми и стальными заклепками. Конструкция бортика обеспечивает герметичность соединения.
Смотрите также: Заклепки
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Нержавеющие вытяжные заклепки ЗУБР 31316-32-10, 3,2 ? 10 мм, 1000 шт. - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3000 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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