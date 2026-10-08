Нержавеющие вытяжные заклепки ЗУБР 31316-32-08, 3,2 ? 8 мм, 1000 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
3.2 мм
Длина
8
Материал
нерж. сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
В наличии
Код товара: 742158
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2 780 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
3.2 мм
Длина
8
Материал
нерж. сталь
Количество, шт
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х9
Вес, кг.
1.32
Описание товара Нержавеющие вытяжные заклепки ЗУБР 31316-32-08, 3,2 ? 8 мм, 1000 шт.
Нержавеющие заклепки, 3.2 х 8 мм, 1000 шт, ЗУБР Профессионал 31316-32-08 применяются для создания неразъемного соединения из двух и более слоев материалов с помощью заклепочника. Используются в местах с повышенными требованиями к прочности соединения и коррозионной стойкости. Находят широкое применение в пищевой и химической промышленности, строительстве. при сборке катеров. Корпус и стержень заклепки изготовлены из нержавеющей стали А2 для использования в условиях агрессивной внешней среды: повышенная влажность, осадки, высокие температуры. Более высокая прочность соединения по сравнению с алюминиевыми и стальными заклепками. Конструкция бортика обеспечивает герметичность соединения.
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Бренд
ЗУБР
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
3.2 мм
Длина
8
Материал
нерж. сталь
Количество, шт
1000
Страна производитель
Китай
Нержавеющие заклепки, 3.2 х 8 мм, 1000 шт, ЗУБР Профессионал 31316-32-08 применяются для создания неразъемного соединения из двух и более слоев материалов с помощью заклепочника. Используются в местах с повышенными требованиями к прочности соединения и коррозионной стойкости. Находят широкое применение в пищевой и химической промышленности, строительстве. при сборке катеров. Корпус и стержень заклепки изготовлены из нержавеющей стали А2 для использования в условиях агрессивной внешней среды: повышенная влажность, осадки, высокие температуры. Более высокая прочность соединения по сравнению с алюминиевыми и стальными заклепками. Конструкция бортика обеспечивает герметичность соединения.
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Нержавеющие вытяжные заклепки ЗУБР 31316-32-08, 3,2 ? 8 мм, 1000 шт. - стоимость товара 2780 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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