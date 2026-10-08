Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000
Оригинальный товар
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Характеристики
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
4.0 мм
Длина
10
Материал
алюминий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
В наличии
Код товара: 742156
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Загружаем...
2 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
4.0 мм
Длина
10
Материал
алюминий
Количество, шт
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х26х17
Вес, кг.
1.75
Описание товара Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000
Многозажимные алюминиевые заклепки Al5052 KRAFTOOL Multi 311702-40-10 применяются для получения неразъемного соединения из двух и более слоев материала. Установка заклепок производится в предварительно просверленное отверстие при помощи заклепочника. Процесс установки заклёпок отличается простотой и технологичностью. Для монтажа требуется односторонний доступ к скрепляемым материалам и заклепочник. Высокая скорость и легкость монтажа значительно сокращают время работы.
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Бренд
Kraftool
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
4.0 мм
Длина
10
Материал
алюминий
Количество, шт
1000
Страна производитель
Китай
Многозажимные алюминиевые заклепки Al5052 KRAFTOOL Multi 311702-40-10 применяются для получения неразъемного соединения из двух и более слоев материала. Установка заклепок производится в предварительно просверленное отверстие при помощи заклепочника. Процесс установки заклёпок отличается простотой и технологичностью. Для монтажа требуется односторонний доступ к скрепляемым материалам и заклепочник. Высокая скорость и легкость монтажа значительно сокращают время работы.
Смотрите также: Заклепки
Смотрите также: Заклепки
Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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