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Двуручный заклепочник ЗУБР С-48 31198, 2,4 - 4,8 мм купить с доставкой в Москве
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Двуручный заклепочник ЗУБР С-48 31198, 2,4 - 4,8 мм

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Двуручный заклепочник ЗУБР С-48 31198, 2,4 - 4,8 мм - фото 1
Двуручный заклепочник ЗУБР С-48 31198, 2,4 - 4,8 мм - фото 2
Двуручный заклепочник ЗУБР С-48 31198, 2,4 - 4,8 мм - фото 3
Двуручный заклепочник ЗУБР С-48 31198, 2,4 - 4,8 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Тип зажима
рычажный
  • Двуручный заклепочник ЗУБР С-48 31198, 2,4 - 4,8 мм - фото 1
  • Двуручный заклепочник ЗУБР С-48 31198, 2,4 - 4,8 мм - фото 2
  • Двуручный заклепочник ЗУБР С-48 31198, 2,4 - 4,8 мм - фото 3
  • Двуручный заклепочник ЗУБР С-48 31198, 2,4 - 4,8 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742149
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Двуручный заклепочник ЗУБР С-48 31198, 2,4 - 4,8 мм
1 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
заклепочник, накидной ключ, съемные насадки - 4 шт, стержни для всех размеров заклепок
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
2.4; 3.2; 4; 4.8 мм
Материал заклепок
алюминий, сталь, нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х14х4
Вес, кг.
1.17

Описание товара Двуручный заклепочник ЗУБР С-48 31198, 2,4 - 4,8 мм

Двуручный заклепочник ЗУБР С-48 410 мм, 2.4 - 4.8 мм 31198 - усиленная двуручная конструкция корпуса значительно увеличивает срок службы инструмента и облегчает создание неразъемных соединений.



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Отзывы о товаре Двуручный заклепочник ЗУБР С-48 31198, 2,4 - 4,8 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
заклепочник, накидной ключ, съемные насадки - 4 шт, стержни для всех размеров заклепок
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
2.4; 3.2; 4; 4.8 мм
Материал заклепок
алюминий, сталь, нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Двуручный заклепочник ЗУБР С-48 410 мм, 2.4 - 4.8 мм 31198 - усиленная двуручная конструкция корпуса значительно увеличивает срок службы инструмента и облегчает создание неразъемных соединений.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Двуручный заклепочник ЗУБР С-48 31198, 2,4 - 4,8 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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