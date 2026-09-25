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Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-50_z02, 25 - 50 мм купить с доставкой в Москве
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Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-50_z02, 25 - 50 мм

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Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-50_z02, 25 - 50 мм - фото 1
Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-50_z02, 25 - 50 мм - фото 2
Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-50_z02, 25 - 50 мм - фото 3
Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-50_z02, 25 - 50 мм - фото 4
Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-50_z02, 25 - 50 мм - фото 5
Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-50_z02, 25 - 50 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
механическое
В кейсе
да
Шаг измерения , мм
0.01
Погрешность
4 мкм
  • Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-50_z02, 25 - 50 мм - фото 1
  • Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-50_z02, 25 - 50 мм - фото 2
  • Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-50_z02, 25 - 50 мм - фото 3
  • Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-50_z02, 25 - 50 мм - фото 4
  • Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-50_z02, 25 - 50 мм - фото 5
  • Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-50_z02, 25 - 50 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742146
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-50_z02, 25 - 50 мм
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Исполнение
механическое
В кейсе
да
Комплектация
Микрометр - 1 шт.
Шаг измерения , мм
0.01
Погрешность
4 мкм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х3
Вес, г.
400

Описание товара Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-50_z02, 25 - 50 мм

Микрометры ЗУБР — надёжный механический инструмент для точных измерений с шагом 0,01 мм. Механическое исполнение обеспечивает понятную и удобную работу без лишних настроек, а кейс помогает аккуратно хранить инструмент и поддерживать порядок на рабочем месте. Практичный выбор для задач, где важны точность и контроль результата.

Отзывы о товаре Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-50_z02, 25 - 50 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Исполнение
механическое
В кейсе
да
Комплектация
Микрометр - 1 шт.
Шаг измерения , мм
0.01
Погрешность
4 мкм
Страна производитель
Китай
Описание
Микрометры ЗУБР — надёжный механический инструмент для точных измерений с шагом 0,01 мм. Механическое исполнение обеспечивает понятную и удобную работу без лишних настроек, а кейс помогает аккуратно хранить инструмент и поддерживать порядок на рабочем месте. Практичный выбор для задач, где важны точность и контроль результата.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-50_z02, 25 - 50 мм - стоимость товара 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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