Гладкий механический микрометр ЗУБР 34480-25_z02, 0 - 25 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
механическое
В кейсе
да
Шаг измерения , мм
0.01
Погрешность
4 мкм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742144
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Характеристики
Бренд
Исполнение
механическое
В кейсе
да
Комплектация
Микрометр - 1 шт.
Шаг измерения , мм
0.01
Погрешность
4 мкм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х3
Вес, г.
281
Описание товара Гладкий механический микрометр ЗУБР 34480-25_z02, 0 - 25 мм
Механические микрометры ЗУБР с шагом измерения 0,01 мм подходят для точного контроля размеров в работе, где важна аккуратность каждого замера. Простое исполнение делает инструмент понятным и удобным в использовании, а кейс помогает хранить микрометры в порядке и брать их с собой на рабочее место. Надёжный вариант для измерительных задач, требующих высокой точности.
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Бренд
Исполнение
механическое
В кейсе
да
Комплектация
Микрометр - 1 шт.
Шаг измерения , мм
0.01
Погрешность
4 мкм
Страна производитель
Китай
Механические микрометры ЗУБР с шагом измерения 0,01 мм подходят для точного контроля размеров в работе, где важна аккуратность каждого замера. Простое исполнение делает инструмент понятным и удобным в использовании, а кейс помогает хранить микрометры в порядке и брать их с собой на рабочее место. Надёжный вариант для измерительных задач, требующих высокой точности.
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