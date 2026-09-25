Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-125_z02, 100 - 125 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Исполнение
механическое
В кейсе
да
Шаг измерения , мм
0.01
Погрешность
6 мкм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб.
В наличии
Код товара: 742143
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Загружаем...
3 890 руб.
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Характеристики
Бренд
Исполнение
механическое
В кейсе
да
Комплектация
Микрометр - 1 шт.
Шаг измерения , мм
0.01
Погрешность
6 мкм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х4
Вес, кг.
1.01
Описание товара Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-125_z02, 100 - 125 мм
Микрометры ЗУБР — механический измерительный инструмент с шагом измерения 0,01 мм для точного контроля размеров. Механическое исполнение обеспечивает понятную работу без сложных настроек, а точность измерений помогает уверенно проверять детали и заготовки. Комплект поставляется в кейсе, поэтому инструмент удобно хранить и поддерживать в порядке.
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Бренд
Исполнение
механическое
В кейсе
да
Комплектация
Микрометр - 1 шт.
Шаг измерения , мм
0.01
Погрешность
6 мкм
Страна производитель
Китай
Микрометры ЗУБР — механический измерительный инструмент с шагом измерения 0,01 мм для точного контроля размеров. Механическое исполнение обеспечивает понятную работу без сложных настроек, а точность измерений помогает уверенно проверять детали и заготовки. Комплект поставляется в кейсе, поэтому инструмент удобно хранить и поддерживать в порядке.
Гладкий механический микрометр ЗУБР МК 34480-125_z02, 100 - 125 мм - стоимость товара 3890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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