Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-040, 400 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Поверка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб.
В наличии
Код товара: 742137
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1 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
400x25x50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х34х27
Вес, г.
375
Описание товара Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-040, 400 мм
Литой профессиональный уровень оснащен особо мощными магнитами, фрезерованной базовой поверхностью и высокоточными глазками. Используется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.
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Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
400x25x50 мм
Страна производитель
Китай
Литой профессиональный уровень оснащен особо мощными магнитами, фрезерованной базовой поверхностью и высокоточными глазками. Используется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.
Магнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-040, 400 мм – стоимость товара 1630 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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