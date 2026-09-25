Top.Mail.Ru
Магнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-080, 800 мм, с зеркальным глазком купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Магнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-080, 800 мм, с зеркальным глазком

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Магнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-080, 800 мм, с зеркальным глазком - фото 1
Магнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-080, 800 мм, с зеркальным глазком - фото 2
Магнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-080, 800 мм, с зеркальным глазком - фото 3
Магнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-080, 800 мм, с зеркальным глазком - фото 4
Магнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-080, 800 мм, с зеркальным глазком - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Магнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-080, 800 мм, с зеркальным глазком - фото 1
  • Магнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-080, 800 мм, с зеркальным глазком - фото 2
  • Магнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-080, 800 мм, с зеркальным глазком - фото 3
  • Магнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-080, 800 мм, с зеркальным глазком - фото 4
  • Магнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-080, 800 мм, с зеркальным глазком - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742113
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Магнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-080, 800 мм, с зеркальным глазком
1 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
800x65x30 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х7х3
Вес, г.
770

Описание товара Магнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-080, 800 мм, с зеркальным глазком

Магнитный уровень ЗУБР Эксперт-М с зеркальным глазком, 800 мм 34572-080 предназначен для проведения измерения отклонений вертикальной и горизонтальной поверхностей в процессе ремонтных и строительных работ. Модель оснащена мощным магнитом, благодаря которому надежно удерживается на поверхности. Удобные рукоятки обеспечивают комфортное использование. Фрезерованная поверхность гарантирует надежность и долговечность.

Отзывы о товаре Магнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-080, 800 мм, с зеркальным глазком




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
800x65x30 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Магнитный уровень ЗУБР Эксперт-М с зеркальным глазком, 800 мм 34572-080 предназначен для проведения измерения отклонений вертикальной и горизонтальной поверхностей в процессе ремонтных и строительных работ. Модель оснащена мощным магнитом, благодаря которому надежно удерживается на поверхности. Удобные рукоятки обеспечивают комфортное использование. Фрезерованная поверхность гарантирует надежность и долговечность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Магнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-080, 800 мм, с зеркальным глазком - стоимость товара 1720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...