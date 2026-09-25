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Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4-K, 3 м, 4 т купить с доставкой в Москве
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Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4-K, 3 м, 4 т

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Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4-K, 3 м, 4 т - фото 1
Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4-K, 3 м, 4 т - фото 2
Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4-K, 3 м, 4 т - фото 3
Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4-K, 3 м, 4 т - фото 4
Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4-K, 3 м, 4 т - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
6
Длина троса, м
3
  • Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4-K, 3 м, 4 т - фото 1
  • Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4-K, 3 м, 4 т - фото 2
  • Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4-K, 3 м, 4 т - фото 3
  • Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4-K, 3 м, 4 т - фото 4
  • Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4-K, 3 м, 4 т - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 260 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742079
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4-K, 3 м, 4 т
5 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
6
Длина троса, м
3
Усилие, кг
4000
Комплектация
Лебедка, сумка для хранения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х14х11
Вес, кг.
6.99

Описание товара Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4-K, 3 м, 4 т

ЗУБР 43105-4-K: Профессиональная ручная рычажная лебедка тросового типа, спроектированная для экстремальных нагрузок до 4000 кг. Устройство укомплектовано стальным тросом длиной 3 метра и диаметром 6 мм. Оснащено цельнокованым храповым колесом и тремя крюками из закаленной углеродистой стали с надежными подпружиненными фиксаторами. Главным отличием данной комплектации является наличие прочной фирменной сумки для удобного хранения и чистой транспортировки в багажнике. Отлично подходит для самоэвакуации автомобилей, такелажных и строительных работ любой сложности.

Отзывы о товаре Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4-K, 3 м, 4 т




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
6
Длина троса, м
3
Усилие, кг
4000
Комплектация
Лебедка, сумка для хранения
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР 43105-4-K: Профессиональная ручная рычажная лебедка тросового типа, спроектированная для экстремальных нагрузок до 4000 кг. Устройство укомплектовано стальным тросом длиной 3 метра и диаметром 6 мм. Оснащено цельнокованым храповым колесом и тремя крюками из закаленной углеродистой стали с надежными подпружиненными фиксаторами. Главным отличием данной комплектации является наличие прочной фирменной сумки для удобного хранения и чистой транспортировки в багажнике. Отлично подходит для самоэвакуации автомобилей, такелажных и строительных работ любой сложности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4-K, 3 м, 4 т - по цене 5260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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