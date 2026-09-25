Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
6
Длина троса, м
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб.
В наличии
Код товара: 742078
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 480 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
6
Длина троса, м
3
Усилие, кг
4000
Комплектация
Лебедка, картонная коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х14х11
Вес, кг.
6.64
Описание товара Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т
Ручная рычажная лебедка профессионального класса с максимальным тяговым усилием 4 тонны. Оборудована износостойким стальным тросом диаметром 6 мм и рабочей длиной 3 метра. Имеет тройную крюковую систему из специальной углеродистой стали, прошедшей термообработку. Конструкция включает двойное цельнокованое храповое колесо и усиленную собачку, что гарантирует абсолютную безопасность и удержание груза под сильным натяжением. Поставляется в стандартной картонной коробке. Незаменима при проведении тяжелых строительных, ремонтных работ и на бездорожье.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
6
Длина троса, м
3
Усилие, кг
4000
Комплектация
Лебедка, картонная коробка
Страна производитель
Китай
Ручная рычажная лебедка профессионального класса с максимальным тяговым усилием 4 тонны. Оборудована износостойким стальным тросом диаметром 6 мм и рабочей длиной 3 метра. Имеет тройную крюковую систему из специальной углеродистой стали, прошедшей термообработку. Конструкция включает двойное цельнокованое храповое колесо и усиленную собачку, что гарантирует абсолютную безопасность и удержание груза под сильным натяжением. Поставляется в стандартной картонной коробке. Незаменима при проведении тяжелых строительных, ремонтных работ и на бездорожье.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4480 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т