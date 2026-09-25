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Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т купить с доставкой в Москве
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Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т

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Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 1
Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 2
Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 3
Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 4
Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 5
Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 6
Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 7
Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 8
Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 9
Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 10
Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
6
Длина троса, м
3
  • Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 1
  • Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 2
  • Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 3
  • Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 4
  • Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 5
  • Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 6
  • Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 7
  • Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 8
  • Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 9
  • Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 10
  • Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742078
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т
4 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
6
Длина троса, м
3
Усилие, кг
4000
Комплектация
Лебедка, картонная коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х14х11
Вес, кг.
6.64

Описание товара Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т

Ручная рычажная лебедка профессионального класса с максимальным тяговым усилием 4 тонны. Оборудована износостойким стальным тросом диаметром 6 мм и рабочей длиной 3 метра. Имеет тройную крюковую систему из специальной углеродистой стали, прошедшей термообработку. Конструкция включает двойное цельнокованое храповое колесо и усиленную собачку, что гарантирует абсолютную безопасность и удержание груза под сильным натяжением. Поставляется в стандартной картонной коробке. Незаменима при проведении тяжелых строительных, ремонтных работ и на бездорожье.

Отзывы о товаре Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
6
Длина троса, м
3
Усилие, кг
4000
Комплектация
Лебедка, картонная коробка
Страна производитель
Китай
Описание
Ручная рычажная лебедка профессионального класса с максимальным тяговым усилием 4 тонны. Оборудована износостойким стальным тросом диаметром 6 мм и рабочей длиной 3 метра. Имеет тройную крюковую систему из специальной углеродистой стали, прошедшей термообработку. Конструкция включает двойное цельнокованое храповое колесо и усиленную собачку, что гарантирует абсолютную безопасность и удержание груза под сильным натяжением. Поставляется в стандартной картонной коробке. Незаменима при проведении тяжелых строительных, ремонтных работ и на бездорожье.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-4, 3 м, 4 т - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4480 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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