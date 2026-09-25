Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-2, 3 м, 2 т
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
В наличии
Код товара: 742077
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Загружаем...
3 170 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
3
Усилие, кг
2000
Комплектация
Лебедка, картонная коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х14х8
Вес, кг.
4.28
Описание товара Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-2, 3 м, 2 т
ЗУБР 43105-2: Компактная и легкая автомобильная рычажная лебедка из профессиональной линейки ЗУБР с тяговым усилием до 2000 кг. Оснащается качественным стальным канатом длиной 3 метра и диаметром 5 мм. Благодаря надежному двойному храповому механизму и трем прочным закаленным крюкам, инструмент обеспечивает высокую стабильность при перемещении различных грузов в горизонтальной и наклонной плоскостях. Небольшой собственный вес (всего 2.45 кг) позволяет без труда возить её с собой для непредвиденных ситуаций на размытых дорогах или использовать в ограниченном пространстве гаража.
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Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
3
Усилие, кг
2000
Комплектация
Лебедка, картонная коробка
Страна производитель
Китай
ЗУБР 43105-2: Компактная и легкая автомобильная рычажная лебедка из профессиональной линейки ЗУБР с тяговым усилием до 2000 кг. Оснащается качественным стальным канатом длиной 3 метра и диаметром 5 мм. Благодаря надежному двойному храповому механизму и трем прочным закаленным крюкам, инструмент обеспечивает высокую стабильность при перемещении различных грузов в горизонтальной и наклонной плоскостях. Небольшой собственный вес (всего 2.45 кг) позволяет без труда возить её с собой для непредвиденных ситуаций на размытых дорогах или использовать в ограниченном пространстве гаража.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Ручная рычажная лебедка ЗУБР 43105-2, 3 м, 2 т - по цене 3170 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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