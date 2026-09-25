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Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-4, 3 м, 4 т купить с доставкой в Москве
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Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-4, 3 м, 4 т

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Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-4, 3 м, 4 т - фото 1
Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-4, 3 м, 4 т - фото 2
Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-4, 3 м, 4 т - фото 3
Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-4, 3 м, 4 т - фото 4
Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-4, 3 м, 4 т - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
3
  • Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-4, 3 м, 4 т - фото 1
  • Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-4, 3 м, 4 т - фото 2
  • Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-4, 3 м, 4 т - фото 3
  • Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-4, 3 м, 4 т - фото 4
  • Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-4, 3 м, 4 т - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742076
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-4, 3 м, 4 т
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
3
Усилие, кг
4000
Комплектация
Лебедка, картонная коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х29х22
Вес, кг.
5.1

Описание товара Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-4, 3 м, 4 т

Бытовая ручная рычажная лебедка серии MAXPull, рассчитанная на значительное тяговое усилие до 4 тонн. Модель укомплектована 3-метровым стальным тросом диаметром 5.5 мм и тремя карабинными крюками из углеродистой стали. Надёжную пошаговую фиксацию и плавность хода обеспечивает классический двойной храповый механизм. Корпус выполнен из прочной штампованной стали, а эргономичная рукоятка с пластиковым покрытием существенно снижает утомляемость рук. Применяется для эпизодической эвакуации легковых авто и перемещения строительных материалов на даче.

Отзывы о товаре Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-4, 3 м, 4 т




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
3
Усилие, кг
4000
Комплектация
Лебедка, картонная коробка
Страна производитель
Китай
Описание
Бытовая ручная рычажная лебедка серии MAXPull, рассчитанная на значительное тяговое усилие до 4 тонн. Модель укомплектована 3-метровым стальным тросом диаметром 5.5 мм и тремя карабинными крюками из углеродистой стали. Надёжную пошаговую фиксацию и плавность хода обеспечивает классический двойной храповый механизм. Корпус выполнен из прочной штампованной стали, а эргономичная рукоятка с пластиковым покрытием существенно снижает утомляемость рук. Применяется для эпизодической эвакуации легковых авто и перемещения строительных материалов на даче.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-4, 3 м, 4 т - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3390 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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