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Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-2, 3 м, 2 т купить с доставкой в Москве
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Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-2, 3 м, 2 т

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Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-2, 3 м, 2 т - фото 1
Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-2, 3 м, 2 т - фото 2
Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-2, 3 м, 2 т - фото 3
Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-2, 3 м, 2 т - фото 4
Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-2, 3 м, 2 т - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
3
  • Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-2, 3 м, 2 т - фото 1
  • Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-2, 3 м, 2 т - фото 2
  • Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-2, 3 м, 2 т - фото 3
  • Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-2, 3 м, 2 т - фото 4
  • Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-2, 3 м, 2 т - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742075
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-2, 3 м, 2 т
2 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
3
Усилие, кг
2000
Комплектация
Лебедка, картонная коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х30х27
Вес, кг.
4.5

Описание товара Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-2, 3 м, 2 т

Универсальная ручная лебедка рычажного типа для бытового использования с максимальной грузоподъёмностью 2000 кг. Данная модель оснащена стальным тросом длиной 3 метра и диаметром 5 мм, а также двумя стальными крюками с защитными защёлками. Прочный металлический корпус эффективно противостоит деформации под нагрузкой, а рычаг снабжён эргономичным пластиковым наконечником для предотвращения соскальзывания ладони оператора. Аппарат отлично справляется с натяжкой заборов, корчеванием пней на садовых участках и перемещением тяжелых узлов при ремонте.

Отзывы о товаре Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-2, 3 м, 2 т




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Характеристики
Бренд
Stayer
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
3
Усилие, кг
2000
Комплектация
Лебедка, картонная коробка
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная ручная лебедка рычажного типа для бытового использования с максимальной грузоподъёмностью 2000 кг. Данная модель оснащена стальным тросом длиной 3 метра и диаметром 5 мм, а также двумя стальными крюками с защитными защёлками. Прочный металлический корпус эффективно противостоит деформации под нагрузкой, а рычаг снабжён эргономичным пластиковым наконечником для предотвращения соскальзывания ладони оператора. Аппарат отлично справляется с натяжкой заборов, корчеванием пней на садовых участках и перемещением тяжелых узлов при ремонте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-2, 3 м, 2 т - по цене 2090 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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