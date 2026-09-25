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Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1.5, 2,4 м, 1,5 т купить с доставкой в Москве
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Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1.5, 2,4 м, 1,5 т

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Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1.5, 2,4 м, 1,5 т - фото 1
Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1.5, 2,4 м, 1,5 т - фото 2
Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1.5, 2,4 м, 1,5 т - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
2.4
  • Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1.5, 2,4 м, 1,5 т - фото 1
  • Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1.5, 2,4 м, 1,5 т - фото 2
  • Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1.5, 2,4 м, 1,5 т - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742074
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1.5, 2,4 м, 1,5 т
1 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
2.4
Усилие, кг
1500
Комплектация
Лебедка, картонная коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х26х26
Вес, кг.
3

Описание товара Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1.5, 2,4 м, 1,5 т

Облегчённая рычажная лебедка бытового класса, созданная для перемещения легких грузов массой до 1500 кг. Имеет стальный трос длиной 2.4 метра и оптимальным диаметром 4 мм. Система оснащена двумя прочными коваными крюками и двойным храповым механизмом для безопасной фиксации каната. Инструмент полностью автономен и может эффективно работать под наклоном до 15 градусов. Это делает его популярным выбором среди владельцев легковых автомобилей для быстрой самоэвакуации из колеи или лёгкой грязи.

Отзывы о товаре Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1.5, 2,4 м, 1,5 т




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
2.4
Усилие, кг
1500
Комплектация
Лебедка, картонная коробка
Страна производитель
Китай
Описание
Облегчённая рычажная лебедка бытового класса, созданная для перемещения легких грузов массой до 1500 кг. Имеет стальный трос длиной 2.4 метра и оптимальным диаметром 4 мм. Система оснащена двумя прочными коваными крюками и двойным храповым механизмом для безопасной фиксации каната. Инструмент полностью автономен и может эффективно работать под наклоном до 15 градусов. Это делает его популярным выбором среди владельцев легковых автомобилей для быстрой самоэвакуации из колеи или лёгкой грязи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1.5, 2,4 м, 1,5 т - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1720 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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