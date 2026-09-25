Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 742073
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Загружаем...
4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
8
Усилие, кг
500
Комплектация
Лебедка, стальной трос с крюком, рукоятка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х17
Вес, кг.
4.41
Описание товара Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т
Профессиональная ручная барабанная лебедка подъёмно-тягового типа со стальным тросом длиной 8 метров и диаметром 4 мм. Максимальная грузоподъёмность составляет 500 кг. Главным достоинством модели является надёжный автоматический фрикционный тормоз, который позволяет безопасно не только тянуть, но и вертикально поднимать и опускать грузы на строительных площадках. Качественная шестеренчатая передача с соотношением 4.2:1 существенно минимизирует усилия оператора при вращении рукоятки, предотвращая случайное падение груза.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
8
Усилие, кг
500
Комплектация
Лебедка, стальной трос с крюком, рукоятка
Страна производитель
Китай
Профессиональная ручная барабанная лебедка подъёмно-тягового типа со стальным тросом длиной 8 метров и диаметром 4 мм. Максимальная грузоподъёмность составляет 500 кг. Главным достоинством модели является надёжный автоматический фрикционный тормоз, который позволяет безопасно не только тянуть, но и вертикально поднимать и опускать грузы на строительных площадках. Качественная шестеренчатая передача с соотношением 4.2:1 существенно минимизирует усилия оператора при вращении рукоятки, предотвращая случайное падение груза.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4390 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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