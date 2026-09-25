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Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т купить с доставкой в Москве
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Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т

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Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 1
Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 2
Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 3
Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 4
Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 5
Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 6
Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 7
Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
8
  • Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 1
  • Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 2
  • Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 3
  • Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 4
  • Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 5
  • Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 6
  • Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 7
  • Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742073
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
8
Усилие, кг
500
Комплектация
Лебедка, стальной трос с крюком, рукоятка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х17
Вес, кг.
4.41

Описание товара Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т

Профессиональная ручная барабанная лебедка подъёмно-тягового типа со стальным тросом длиной 8 метров и диаметром 4 мм. Максимальная грузоподъёмность составляет 500 кг. Главным достоинством модели является надёжный автоматический фрикционный тормоз, который позволяет безопасно не только тянуть, но и вертикально поднимать и опускать грузы на строительных площадках. Качественная шестеренчатая передача с соотношением 4.2:1 существенно минимизирует усилия оператора при вращении рукоятки, предотвращая случайное падение груза.

Отзывы о товаре Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
8
Усилие, кг
500
Комплектация
Лебедка, стальной трос с крюком, рукоятка
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональная ручная барабанная лебедка подъёмно-тягового типа со стальным тросом длиной 8 метров и диаметром 4 мм. Максимальная грузоподъёмность составляет 500 кг. Главным достоинством модели является надёжный автоматический фрикционный тормоз, который позволяет безопасно не только тянуть, но и вертикально поднимать и опускать грузы на строительных площадках. Качественная шестеренчатая передача с соотношением 4.2:1 существенно минимизирует усилия оператора при вращении рукоятки, предотвращая случайное падение груза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручная барабанная подъемная тросовая лебедка ЗУБР 43117-0.5, 8 м, 0,5 т - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4390 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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