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Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т купить с доставкой в Москве
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Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т

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Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т - фото 1
Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т - фото 2
Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т - фото 3
Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т - фото 4
Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т - фото 5
Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т - фото 6
Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т - фото 7
Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т - фото 8
Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
50
Длина троса, м
10
  • Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т - фото 1
  • Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т - фото 2
  • Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т - фото 3
  • Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т - фото 4
  • Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т - фото 5
  • Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т - фото 6
  • Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т - фото 7
  • Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т - фото 8
  • Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742072
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т
3 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
50
Длина троса, м
10
Усилие, кг
1100
Комплектация
Лебедка, нейлоновая лента с крюком, рукоятка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х16
Вес, кг.
4

Описание товара Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т

Мощная ручная барабанная лебедка профессионального уровня с тяговым усилием 1100 кг. Вместо стандартного стального троса в ней применяется высокопрочная нейлоновая лента шириной 50 мм и длиной 10 метров, что полностью предотвращает перекручивание, замятие и закусывание витков. Модель оснащена переключаемым двойным передаточным числом шестерен (4:1 и 8:1) для выбора оптимального скоростного или силового режима. Корпус имеет электролитическое антикоррозийное покрытие, комплектуется удобной ручкой и кованым крюком.

Отзывы о товаре Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
50
Длина троса, м
10
Усилие, кг
1100
Комплектация
Лебедка, нейлоновая лента с крюком, рукоятка
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная ручная барабанная лебедка профессионального уровня с тяговым усилием 1100 кг. Вместо стандартного стального троса в ней применяется высокопрочная нейлоновая лента шириной 50 мм и длиной 10 метров, что полностью предотвращает перекручивание, замятие и закусывание витков. Модель оснащена переключаемым двойным передаточным числом шестерен (4:1 и 8:1) для выбора оптимального скоростного или силового режима. Корпус имеет электролитическое антикоррозийное покрытие, комплектуется удобной ручкой и кованым крюком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3960 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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