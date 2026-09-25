Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
50
Длина троса, м
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб.
В наличии
Код товара: 742072
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Загружаем...
3 960 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
50
Длина троса, м
10
Усилие, кг
1100
Комплектация
Лебедка, нейлоновая лента с крюком, рукоятка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х16
Вес, кг.
4
Описание товара Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т
Мощная ручная барабанная лебедка профессионального уровня с тяговым усилием 1100 кг. Вместо стандартного стального троса в ней применяется высокопрочная нейлоновая лента шириной 50 мм и длиной 10 метров, что полностью предотвращает перекручивание, замятие и закусывание витков. Модель оснащена переключаемым двойным передаточным числом шестерен (4:1 и 8:1) для выбора оптимального скоростного или силового режима. Корпус имеет электролитическое антикоррозийное покрытие, комплектуется удобной ручкой и кованым крюком.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
50
Длина троса, м
10
Усилие, кг
1100
Комплектация
Лебедка, нейлоновая лента с крюком, рукоятка
Страна производитель
Китай
Мощная ручная барабанная лебедка профессионального уровня с тяговым усилием 1100 кг. Вместо стандартного стального троса в ней применяется высокопрочная нейлоновая лента шириной 50 мм и длиной 10 метров, что полностью предотвращает перекручивание, замятие и закусывание витков. Модель оснащена переключаемым двойным передаточным числом шестерен (4:1 и 8:1) для выбора оптимального скоростного или силового режима. Корпус имеет электролитическое антикоррозийное покрытие, комплектуется удобной ручкой и кованым крюком.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-1.1, 10 м, 1,1 т - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3960 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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