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Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.9, 10 м, 0,9 т купить с доставкой в Москве
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Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.9, 10 м, 0,9 т

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Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.9, 10 м, 0,9 т - фото 1
Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.9, 10 м, 0,9 т - фото 2
Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.9, 10 м, 0,9 т - фото 3
Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.9, 10 м, 0,9 т - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
50
Длина троса, м
10
  • Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.9, 10 м, 0,9 т - фото 1
  • Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.9, 10 м, 0,9 т - фото 2
  • Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.9, 10 м, 0,9 т - фото 3
  • Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.9, 10 м, 0,9 т - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742071
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.9, 10 м, 0,9 т
3 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
50
Длина троса, м
10
Усилие, кг
900
Комплектация
Лебедка, нейлоновая лента с крюком, рукоятка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х15
Вес, кг.
4.47

Описание товара Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.9, 10 м, 0,9 т

Профессиональная тяговая барабанная лебедка с износостойкой нейлоновой лентой длиной 10 метров и шириной 50 мм. Рассчитана на надёжное горизонтальное перемещение грузов весом до 900 кг. Конструкция снабжена реверсивным механизмом, позволяющим менять направление вращения рукоятки с помощью удобного флажкового переключателя. Одинарный храповик обеспечивает чёткую фиксацию ленты на барабане. Инструмент широко востребован для комплектации лодочных прицепов благодаря устойчивости капроновой ленты к солёной и пресной воде.

Отзывы о товаре Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.9, 10 м, 0,9 т




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
50
Длина троса, м
10
Усилие, кг
900
Комплектация
Лебедка, нейлоновая лента с крюком, рукоятка
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональная тяговая барабанная лебедка с износостойкой нейлоновой лентой длиной 10 метров и шириной 50 мм. Рассчитана на надёжное горизонтальное перемещение грузов весом до 900 кг. Конструкция снабжена реверсивным механизмом, позволяющим менять направление вращения рукоятки с помощью удобного флажкового переключателя. Одинарный храповик обеспечивает чёткую фиксацию ленты на барабане. Инструмент широко востребован для комплектации лодочных прицепов благодаря устойчивости капроновой ленты к солёной и пресной воде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.9, 10 м, 0,9 т - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3650 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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