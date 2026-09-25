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Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.5, 8 м, 0,5 т купить с доставкой в Москве
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Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.5, 8 м, 0,5 т

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Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 1
Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 2
Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 3
Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 4
Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
50
Длина троса, м
8
  • Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 1
  • Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 2
  • Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 3
  • Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 4
  • Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742070
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.5, 8 м, 0,5 т
2 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
50
Длина троса, м
8
Усилие, кг
500
Комплектация
Лебедка, нейлоновая лента с крюком, рукоятка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х12
Вес, кг.
3.22

Описание товара Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.5, 8 м, 0,5 т

Компактная ручная барабанная лебедка профессионального класса с максимальным тяговым усилием 500 кг. В качестве рабочего элемента используется мягкая, но чрезвычайно прочная нейлоновая лента длиной 8 метров и шириной 50 мм, укомплектованная закаленным стальным крюком с предохранителем. Передаточное число шестеренчатого механизма составляет 4:1, что обеспечивает стабильный и легкий ход при минимальных физических затратах. Металлический корпус защищён электролитическим покрытием от ржавчины, влаги и механического износа.

Отзывы о товаре Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.5, 8 м, 0,5 т




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
50
Длина троса, м
8
Усилие, кг
500
Комплектация
Лебедка, нейлоновая лента с крюком, рукоятка
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная ручная барабанная лебедка профессионального класса с максимальным тяговым усилием 500 кг. В качестве рабочего элемента используется мягкая, но чрезвычайно прочная нейлоновая лента длиной 8 метров и шириной 50 мм, укомплектованная закаленным стальным крюком с предохранителем. Передаточное число шестеренчатого механизма составляет 4:1, что обеспечивает стабильный и легкий ход при минимальных физических затратах. Металлический корпус защищён электролитическим покрытием от ржавчины, влаги и механического износа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручная барабанная тяговая ленточная лебедка ЗУБР 43115-0.5, 8 м, 0,5 т - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2580 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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