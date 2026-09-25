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Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.7_z01, 8 м, 0,7 т купить с доставкой в Москве
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Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.7_z01, 8 м, 0,7 т

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Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.7_z01, 8 м, 0,7 т - фото 1
Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.7_z01, 8 м, 0,7 т - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
8
  • Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.7_z01, 8 м, 0,7 т - фото 1
  • Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.7_z01, 8 м, 0,7 т - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742068
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.7_z01, 8 м, 0,7 т
2 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
8
Усилие, кг
700
Комплектация
Лебедка, стальной трос с крюком, ручка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х15
Вес, кг.
3.77

Описание товара Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.7_z01, 8 м, 0,7 т

Профессиональная механическая лебедка барабанного типа с максимальной грузоподъёмностью 700 кг. Модель комплектуется прочным стальным тросом длиной 8 метров и сбалансированным диаметром 4.8 мм. Высокоточный шестеренчатый механизм с передаточным отношением 5:1 значительно облегчает мускульное усилие оператора при вращении эргономичной съёмной рукоятки. Закаленный крюк оснащён надёжным подпружиненным карабином. Отличный износостойкий выбор для проведения монтажных, такелажных работ на складах, строительных объектах и для хозяйственных нужд.

Отзывы о товаре Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.7_z01, 8 м, 0,7 т




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
8
Усилие, кг
700
Комплектация
Лебедка, стальной трос с крюком, ручка
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональная механическая лебедка барабанного типа с максимальной грузоподъёмностью 700 кг. Модель комплектуется прочным стальным тросом длиной 8 метров и сбалансированным диаметром 4.8 мм. Высокоточный шестеренчатый механизм с передаточным отношением 5:1 значительно облегчает мускульное усилие оператора при вращении эргономичной съёмной рукоятки. Закаленный крюк оснащён надёжным подпружиненным карабином. Отличный износостойкий выбор для проведения монтажных, такелажных работ на складах, строительных объектах и для хозяйственных нужд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.7_z01, 8 м, 0,7 т - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2940 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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