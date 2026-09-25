Top.Mail.Ru
Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.5_z01, 8 м, 0,5 т купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.5_z01, 8 м, 0,5 т

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.5_z01, 8 м, 0,5 т - фото 1
Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.5_z01, 8 м, 0,5 т - фото 2
Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.5_z01, 8 м, 0,5 т - фото 3
Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.5_z01, 8 м, 0,5 т - фото 4
Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.5_z01, 8 м, 0,5 т - фото 5
Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.5_z01, 8 м, 0,5 т - фото 6
Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.5_z01, 8 м, 0,5 т - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4.5
Длина троса, м
8
  • Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.5_z01, 8 м, 0,5 т - фото 1
  • Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.5_z01, 8 м, 0,5 т - фото 2
  • Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.5_z01, 8 м, 0,5 т - фото 3
  • Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.5_z01, 8 м, 0,5 т - фото 4
  • Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.5_z01, 8 м, 0,5 т - фото 5
  • Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.5_z01, 8 м, 0,5 т - фото 6
  • Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.5_z01, 8 м, 0,5 т - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742067
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.5_z01, 8 м, 0,5 т
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4.5
Длина троса, м
8
Усилие, кг
500
Комплектация
Лебедка, стальной трос с крюком, ручка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х13
Вес, кг.
3

Описание товара Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.5_z01, 8 м, 0,5 т

ЗУБР 43113-0.5_Z01: Надежная барабанная лебедка из профессиональной серии ЗУБР, ориентированная на перемещение грузов весом до 500 кг. Укомплектована стальным тросом оптимальной длины 8 метров с сечением 4.5 мм. Конструкция снабжена реверсивным флажковым механизмом переключения и одинарным храповиком для жесткой фиксации положения. Благодаря качественному шестеренчатому редуктору обеспечивается плавный ход троса без заеданий. Легкий вес (3.2 кг) и компактная опорная площадка с готовыми отверстиями позволяют быстро закрепить лебедку на любой прочной станине.

Отзывы о товаре Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.5_z01, 8 м, 0,5 т




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4.5
Длина троса, м
8
Усилие, кг
500
Комплектация
Лебедка, стальной трос с крюком, ручка
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР 43113-0.5_Z01: Надежная барабанная лебедка из профессиональной серии ЗУБР, ориентированная на перемещение грузов весом до 500 кг. Укомплектована стальным тросом оптимальной длины 8 метров с сечением 4.5 мм. Конструкция снабжена реверсивным флажковым механизмом переключения и одинарным храповиком для жесткой фиксации положения. Благодаря качественному шестеренчатому редуктору обеспечивается плавный ход троса без заеданий. Легкий вес (3.2 кг) и компактная опорная площадка с готовыми отверстиями позволяют быстро закрепить лебедку на любой прочной станине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручная барабанная тяговая тросовая лебедка ЗУБР 43113-0.5_z01, 8 м, 0,5 т - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...