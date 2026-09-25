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Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.9, 8 м, 0,9 т купить с доставкой в Москве
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Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.9, 8 м, 0,9 т

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Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.9, 8 м, 0,9 т - фото 1
Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.9, 8 м, 0,9 т - фото 2
Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.9, 8 м, 0,9 т - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4.8
Длина троса, м
8
  • Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.9, 8 м, 0,9 т - фото 1
  • Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.9, 8 м, 0,9 т - фото 2
  • Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.9, 8 м, 0,9 т - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742066
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.9, 8 м, 0,9 т
3 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4.8
Длина троса, м
8
Усилие, кг
900
Комплектация
Лебедка, стальной трос с крюком, ручка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х31х20
Вес, кг.
4.15

Описание товара Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.9, 8 м, 0,9 т

Бытовая ручная барабанная лебедка серии MASTER с рабочей нагрузкой до 900 кг. Оснащена стандартным стальным канатом длиной 8 метров и диаметром 4.8 мм. Цельноштампованный рамный корпус с усиленным болтовым креплением эффективно противостоит скручиванию. В конструкции используется классический зубчатый редуктор и ручной тормозной механизм, обеспечивающие контролируемую горизонтальную протяжку. Кованый стальной крюк снабжен защитной скобой. Модель популярна среди дачников и владельцев маломерных судов для затягивания лодок на прицепы.

Отзывы о товаре Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.9, 8 м, 0,9 т




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4.8
Длина троса, м
8
Усилие, кг
900
Комплектация
Лебедка, стальной трос с крюком, ручка
Страна производитель
Китай
Описание
Бытовая ручная барабанная лебедка серии MASTER с рабочей нагрузкой до 900 кг. Оснащена стандартным стальным канатом длиной 8 метров и диаметром 4.8 мм. Цельноштампованный рамный корпус с усиленным болтовым креплением эффективно противостоит скручиванию. В конструкции используется классический зубчатый редуктор и ручной тормозной механизм, обеспечивающие контролируемую горизонтальную протяжку. Кованый стальной крюк снабжен защитной скобой. Модель популярна среди дачников и владельцев маломерных судов для затягивания лодок на прицепы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.9, 8 м, 0,9 т - данный товар вы можете купить по цене 3020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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