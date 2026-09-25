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Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.7, 8 м, 0,7 т купить с доставкой в Москве
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Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.7, 8 м, 0,7 т

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Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.7, 8 м, 0,7 т - фото 1
Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.7, 8 м, 0,7 т - фото 2
Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.7, 8 м, 0,7 т - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4.8
Длина троса, м
8
  • Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.7, 8 м, 0,7 т - фото 1
  • Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.7, 8 м, 0,7 т - фото 2
  • Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.7, 8 м, 0,7 т - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742065
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.7, 8 м, 0,7 т
2 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4.8
Длина троса, м
8
Усилие, кг
700
Комплектация
Лебедка, стальной трос с крюком, ручка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х27х17
Вес, кг.
3.53

Описание товара Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.7, 8 м, 0,7 т

Универсальная тросовая лебедка барабанного типа для бытового использования с тяговым номиналом 700 кг. Изделие поставляется со стальным оцинкованным тросом длиной 8 метров и толщиной 4.8 мм. Поверхность металлического корпуса качественно обработана антикоррозийным составом для предотвращения появления ржавчины под дождем. Шестеренчатая передача спроектирована так, чтобы минимизировать физическую нагрузку на оператора. Оборудована удобной поворотной ручкой с пластмассовым чехлом, предотвращающим соскальзывание ладони в процессе вращения.

Отзывы о товаре Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.7, 8 м, 0,7 т




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Характеристики
Бренд
Stayer
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4.8
Длина троса, м
8
Усилие, кг
700
Комплектация
Лебедка, стальной трос с крюком, ручка
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная тросовая лебедка барабанного типа для бытового использования с тяговым номиналом 700 кг. Изделие поставляется со стальным оцинкованным тросом длиной 8 метров и толщиной 4.8 мм. Поверхность металлического корпуса качественно обработана антикоррозийным составом для предотвращения появления ржавчины под дождем. Шестеренчатая передача спроектирована так, чтобы минимизировать физическую нагрузку на оператора. Оборудована удобной поворотной ручкой с пластмассовым чехлом, предотвращающим соскальзывание ладони в процессе вращения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.7, 8 м, 0,7 т - стоимость товара 2550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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