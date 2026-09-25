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Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.5, 8 м, 0,5 т купить с доставкой в Москве
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Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.5, 8 м, 0,5 т

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Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 1
Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 2
Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4.5
Длина троса, м
8
  • Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 1
  • Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 2
  • Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.5, 8 м, 0,5 т - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742064
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.5, 8 м, 0,5 т
1 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4.5
Длина троса, м
8
Усилие, кг
450
Комплектация
Лебедка, стальной трос с крюком, ручка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х26х17
Вес, кг.
2.67

Описание товара Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.5, 8 м, 0,5 т

Младшая модель в бытовой линейке барабанных лебедок Stayer, обеспечивающая тягу до 450 кг (маркируется производителем как класс 0.5 т). Устройство оснащено износостойким стальным тросом длиной 8 метров с сечением 4.5 мм. Лебедка имеет легкую и прочную раму, двойной кованый крюк из углеродистой стали с термообработкой и защелкой безопасности. Механизм управляется одной съемной рукоятью с мягким ходом. Применяется для выполнения несложных погрузочно-размывочных работ, перемещения садовых тележек, сборки парников и легких конструкций.

Отзывы о товаре Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.5, 8 м, 0,5 т




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Характеристики
Бренд
Stayer
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4.5
Длина троса, м
8
Усилие, кг
450
Комплектация
Лебедка, стальной трос с крюком, ручка
Страна производитель
Китай
Описание
Младшая модель в бытовой линейке барабанных лебедок Stayer, обеспечивающая тягу до 450 кг (маркируется производителем как класс 0.5 т). Устройство оснащено износостойким стальным тросом длиной 8 метров с сечением 4.5 мм. Лебедка имеет легкую и прочную раму, двойной кованый крюк из углеродистой стали с термообработкой и защелкой безопасности. Механизм управляется одной съемной рукоятью с мягким ходом. Применяется для выполнения несложных погрузочно-размывочных работ, перемещения садовых тележек, сборки парников и легких конструкций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручная барабанная тросовая лебедка Stayer MAXPull 43112-0.5, 8 м, 0,5 т - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1880 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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