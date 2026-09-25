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Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1, 1,8 м, 1 т купить с доставкой в Москве
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Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1, 1,8 м, 1 т

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Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1, 1,8 м, 1 т
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
1.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742063
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1, 1,8 м, 1 т
1 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
1.8
Усилие, кг
1000
Комплектация
Лебедка, коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х25х22
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1, 1,8 м, 1 т

Бытовая компактная рычажная лебедка серии MAXPull, генерирующая тяговое усилие до 1000 кг. Длина встроенного стального троса уменьшена до 1.8 метра при толщине 4 мм, что делает её идеальным переносным средством самоэвакуации. Конструкция базируется на надежном двойном храповом механизме и двух литых стальных крюках с фиксаторами. Малый вес (2.1 кг) делает модель постоянным спутником автолюбителей в дальних поездках. Эффективно применяется для горизонтального подтягивания бревен, выравнивания столбов и натяжки сетки-рабицы.

Отзывы о товаре Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1, 1,8 м, 1 т




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Характеристики
Бренд
Stayer
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
1.8
Усилие, кг
1000
Комплектация
Лебедка, коробка
Страна производитель
Китай
Описание
Бытовая компактная рычажная лебедка серии MAXPull, генерирующая тяговое усилие до 1000 кг. Длина встроенного стального троса уменьшена до 1.8 метра при толщине 4 мм, что делает её идеальным переносным средством самоэвакуации. Конструкция базируется на надежном двойном храповом механизме и двух литых стальных крюках с фиксаторами. Малый вес (2.1 кг) делает модель постоянным спутником автолюбителей в дальних поездках. Эффективно применяется для горизонтального подтягивания бревен, выравнивания столбов и натяжки сетки-рабицы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручная рычажная лебедка Stayer MAXPull 4310-1, 1,8 м, 1 т - по цене 1560 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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