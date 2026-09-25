Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
1.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб.
В наличии
Код товара: 742062
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1 560 руб.
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Характеристики
Бренд
MIRAX
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
1.8
Усилие, кг
1500
Комплектация
Лебедка, коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х11х8
Вес, кг.
2.5
Описание товара Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т
Легкая и недорогая ручная рычажная лебедка бытового назначения с рабочей нагрузкой до 1500 кг. Укомплектована коротким 1.8-метровым стальным канатом толщиной 4 мм. Система оснащена двумя крюками из конструкционной углеродистой стали и двойным храповым колесом для безопасной пошаговой намотки. Минимальное монтажное расстояние между крюками составляет 550 мм. Металлический рычаг снабжен эргономичной резиновой рукояткой. Устройство оптимально для оперативного вытаскивания завязшего легкового автомобиля из колеи или грязи.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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Бренд
MIRAX
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
1.8
Усилие, кг
1500
Комплектация
Лебедка, коробка
Страна производитель
Китай
Легкая и недорогая ручная рычажная лебедка бытового назначения с рабочей нагрузкой до 1500 кг. Укомплектована коротким 1.8-метровым стальным канатом толщиной 4 мм. Система оснащена двумя крюками из конструкционной углеродистой стали и двойным храповым колесом для безопасной пошаговой намотки. Минимальное монтажное расстояние между крюками составляет 550 мм. Металлический рычаг снабжен эргономичной резиновой рукояткой. Устройство оптимально для оперативного вытаскивания завязшего легкового автомобиля из колеи или грязи.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т - данный товар вы можете купить по цене 1560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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