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Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т купить с доставкой в Москве
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Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т

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Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т - фото 1
Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т - фото 2
Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
1.8
  • Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т - фото 1
  • Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т - фото 2
  • Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742062
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т
1 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIRAX
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
1.8
Усилие, кг
1500
Комплектация
Лебедка, коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х11х8
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т

Легкая и недорогая ручная рычажная лебедка бытового назначения с рабочей нагрузкой до 1500 кг. Укомплектована коротким 1.8-метровым стальным канатом толщиной 4 мм. Система оснащена двумя крюками из конструкционной углеродистой стали и двойным храповым колесом для безопасной пошаговой намотки. Минимальное монтажное расстояние между крюками составляет 550 мм. Металлический рычаг снабжен эргономичной резиновой рукояткой. Устройство оптимально для оперативного вытаскивания завязшего легкового автомобиля из колеи или грязи.

Отзывы о товаре Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т




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Характеристики
Бренд
MIRAX
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
1.8
Усилие, кг
1500
Комплектация
Лебедка, коробка
Страна производитель
Китай
Описание
Легкая и недорогая ручная рычажная лебедка бытового назначения с рабочей нагрузкой до 1500 кг. Укомплектована коротким 1.8-метровым стальным канатом толщиной 4 мм. Система оснащена двумя крюками из конструкционной углеродистой стали и двойным храповым колесом для безопасной пошаговой намотки. Минимальное монтажное расстояние между крюками составляет 550 мм. Металлический рычаг снабжен эргономичной резиновой рукояткой. Устройство оптимально для оперативного вытаскивания завязшего легкового автомобиля из колеи или грязи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручная рычажная лебедка MIRAX 43130-1.5, 1,8 м, 1,5 т - данный товар вы можете купить по цене 1560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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