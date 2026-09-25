Ручная рычажная лебедка СИБИН 43125-4, 3 м, 4 т
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Характеристики
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
В наличии
Код товара: 742061
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2 980 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБИН
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
3
Усилие, кг
4000
Комплектация
Лебедка, коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х14х10
Вес, кг.
4.75
Описание товара Ручная рычажная лебедка СИБИН 43125-4, 3 м, 4 т
Усиленная ручная рычажная лебедка повышенной грузоподъемности, рассчитанная на тягу до 4000 кг в бытовом сегменте. Снабжена толстым стальным тросом диаметром 5 мм и рабочей длиной 3 метра. Несущая рама конструкции выполнена из толстолистового металла, а храповый механизм снабжен цельноковаными прочными шестернями. Два мощных стальных крюка позволяют крепить инструмент методом полиспаста для достижения максимального усилия. Пользуется спросом при корчевании крупных пней на участках и перемещении блоков.
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Бренд
СИБИН
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
5
Длина троса, м
3
Усилие, кг
4000
Комплектация
Лебедка, коробка
Страна производитель
Китай
Усиленная ручная рычажная лебедка повышенной грузоподъемности, рассчитанная на тягу до 4000 кг в бытовом сегменте. Снабжена толстым стальным тросом диаметром 5 мм и рабочей длиной 3 метра. Несущая рама конструкции выполнена из толстолистового металла, а храповый механизм снабжен цельноковаными прочными шестернями. Два мощных стальных крюка позволяют крепить инструмент методом полиспаста для достижения максимального усилия. Пользуется спросом при корчевании крупных пней на участках и перемещении блоков.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Ручная рычажная лебедка СИБИН 43125-4, 3 м, 4 т - данный товар вы можете купить по цене 2980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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