Ручная рычажная лебедка СИБИН 43125-2, 3 м, 2 т
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Характеристики
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб.
В наличии
Код товара: 742060
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2 110 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБИН
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
3
Усилие, кг
2000
Комплектация
Лебедка, коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х11х8
Вес, кг.
2.9
Описание товара Ручная рычажная лебедка СИБИН 43125-2, 3 м, 2 т
Бытовая рычажная тросовая лебедка с максимальным тяговым показателем 2000 кг. Длина стального троса составляет 3 метра при диаметре 4 мм. Устройство оснащено двойным храповым узлом фиксации с коваными элементами передачи, что исключает самопроизвольное разматывание каната под натяжением. Корпус и крюки изготовлены из специальной закаленной углеродистой стали. Конструкция полностью автономна, обладает небольшим весом в 2.15 кг и компактными габаритами, легко помещается в любой слесарный ящик или отсек багажника автомобиля.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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Бренд
СИБИН
Класс товара
бытовой
Диаметр троса / ширина ленты, мм
4
Длина троса, м
3
Усилие, кг
2000
Комплектация
Лебедка, коробка
Страна производитель
Китай
Бытовая рычажная тросовая лебедка с максимальным тяговым показателем 2000 кг. Длина стального троса составляет 3 метра при диаметре 4 мм. Устройство оснащено двойным храповым узлом фиксации с коваными элементами передачи, что исключает самопроизвольное разматывание каната под натяжением. Корпус и крюки изготовлены из специальной закаленной углеродистой стали. Конструкция полностью автономна, обладает небольшим весом в 2.15 кг и компактными габаритами, легко помещается в любой слесарный ящик или отсек багажника автомобиля.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Ручная рычажная лебедка СИБИН 43125-2, 3 м, 2 т - стоимость товара 2110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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