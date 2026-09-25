Буксировочный трос ЗУБР 61216-10, ширина ленты 60 мм, длина 5 м, 2 петли, 10 т
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, м
5
Ширина ленты, мм
60
Тяговое усилие, т
10
Петли, шт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
В наличии
Код товара: 742056
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 290 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Длина, м
5
Ширина ленты, мм
60
Тяговое усилие, т
10
Петли, шт
2
Сумка для хранения и переноски
Да
Размеры в упаковке, см
23х16х7
Вес, кг.
1.04
Описание товара Буксировочный трос ЗУБР 61216-10, ширина ленты 60 мм, длина 5 м, 2 петли, 10 т
Буксировочный трос (5м, 10т) Зубр ЭКСПЕРТ 61216-10 превосходно выдерживает динамические нагрузки, что дает возможность плавного увеличения тягового усилия. Данная модель изготовлена из высокопрочной полиэфирной нити, сплетенной особым образом, поэтому способна выдерживать вес до 10000 кг. Трос исключительно прост в использовании. Предназначен для транспортировки неработоспособных транспортных средств, оснащенных механической коробкой передач.
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Бренд
ЗУБР
Длина, м
5
Ширина ленты, мм
60
Тяговое усилие, т
10
Петли, шт
2
Сумка для хранения и переноски
Да
Буксировочный трос (5м, 10т) Зубр ЭКСПЕРТ 61216-10 превосходно выдерживает динамические нагрузки, что дает возможность плавного увеличения тягового усилия. Данная модель изготовлена из высокопрочной полиэфирной нити, сплетенной особым образом, поэтому способна выдерживать вес до 10000 кг. Трос исключительно прост в использовании. Предназначен для транспортировки неработоспособных транспортных средств, оснащенных механической коробкой передач.
Буксировочный трос ЗУБР 61216-10, ширина ленты 60 мм, длина 5 м, 2 петли, 10 т - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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