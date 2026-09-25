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Пуско-зарядное устройство ЗУБР И-ЗП-300 59323, 12/24 В, 100 А, 3-30 А купить с доставкой в Москве
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Пуско-зарядное устройство ЗУБР И-ЗП-300 59323, 12/24 В, 100 А, 3-30 А

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Пуско-зарядное устройство ЗУБР И-ЗП-300 59323, 12/24 В, 100 А, 3-30 А - фото 1
Пуско-зарядное устройство ЗУБР И-ЗП-300 59323, 12/24 В, 100 А, 3-30 А - фото 2
Пуско-зарядное устройство ЗУБР И-ЗП-300 59323, 12/24 В, 100 А, 3-30 А - фото 3
Пуско-зарядное устройство ЗУБР И-ЗП-300 59323, 12/24 В, 100 А, 3-30 А - фото 4
Пуско-зарядное устройство ЗУБР И-ЗП-300 59323, 12/24 В, 100 А, 3-30 А - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Напряжение питания, В
220
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
300
Максимальный ток запуска, А
100
  • Пуско-зарядное устройство ЗУБР И-ЗП-300 59323, 12/24 В, 100 А, 3-30 А - фото 1
  • Пуско-зарядное устройство ЗУБР И-ЗП-300 59323, 12/24 В, 100 А, 3-30 А - фото 2
  • Пуско-зарядное устройство ЗУБР И-ЗП-300 59323, 12/24 В, 100 А, 3-30 А - фото 3
  • Пуско-зарядное устройство ЗУБР И-ЗП-300 59323, 12/24 В, 100 А, 3-30 А - фото 4
  • Пуско-зарядное устройство ЗУБР И-ЗП-300 59323, 12/24 В, 100 А, 3-30 А - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб. 
Начислим 131 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742055
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пуско-зарядное устройство ЗУБР И-ЗП-300 59323, 12/24 В, 100 А, 3-30 А
8 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Комплектация
Зарядное устройство - 1 шт., Сетевой кабель - 1 шт., Щупы подключения к АКБ - 1 шт., Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Напряжение питания, В
220
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
300
Максимальный ток запуска, А
100
Разъемы
отсутствуют
Фонарик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х10
Вес, кг.
2.95

Описание товара Пуско-зарядное устройство ЗУБР И-ЗП-300 59323, 12/24 В, 100 А, 3-30 А

Инверторное зарядно-предпусковое устройство предназначено для зарядки аккумуляторных батарей легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, снегоходов, катеров (лодок), газонокосилок, тракторов, гидроциклов и т.д. Зарядные устройства ЗУБР управляются с помощью микропроцессора. Микропроцессор зарядного устройства оценивает состояние батареи и соответствующим образом устанавливает силу зарядного тока и напряжение (в зависимости от типа АКБ и её состояния). Это позволяет наиболее эффективно зарядить аккумулятор и продлить срок его службы.

Отзывы о товаре Пуско-зарядное устройство ЗУБР И-ЗП-300 59323, 12/24 В, 100 А, 3-30 А




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Комплектация
Зарядное устройство - 1 шт., Сетевой кабель - 1 шт., Щупы подключения к АКБ - 1 шт., Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Напряжение питания, В
220
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
300
Максимальный ток запуска, А
100
Разъемы
отсутствуют
Фонарик
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Инверторное зарядно-предпусковое устройство предназначено для зарядки аккумуляторных батарей легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, снегоходов, катеров (лодок), газонокосилок, тракторов, гидроциклов и т.д. Зарядные устройства ЗУБР управляются с помощью микропроцессора. Микропроцессор зарядного устройства оценивает состояние батареи и соответствующим образом устанавливает силу зарядного тока и напряжение (в зависимости от типа АКБ и её состояния). Это позволяет наиболее эффективно зарядить аккумулятор и продлить срок его службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пуско-зарядное устройство ЗУБР И-ЗП-300 59323, 12/24 В, 100 А, 3-30 А - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8140 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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